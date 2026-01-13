Trump alienta las protestas en Irán y llama a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este martes otro paso que le involucra aún más en la crisis que está viviéndose en Irán. En un mensaje colgado en Truth Social, el mandatario estadounidense ha animado a los manifestantes que el régimen de Teherán está reprimiendo con fuerza letal a mantener esas protestas y ha anunciado que ha “cancelado” de momento cualquier reunión de miembros de su Administración con representantes iraníes.

“Patriotas iraníes: ¡sigan protestando, tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio”, ha escrito Trump en su plataforma, donde también ha dicho que “la ayuda está en camino”, aunque sin especificar a qué se refiere. Horas después, mientras visitaba una fábrica en Detroit, en cuyo Club Económico tenía previsto un discurso sobre economía, ha mantenido la incógnita sobre esa supuesta ayuda. "Van a tener que descubrirlo ustedes, lo siento", ha dicho crípticamente a la pregunta de una periodista.

En respuesta a otra periodista sobre si Washington ha aconsejado a sus aliados que evacúen Irán, el republicano ha respondido que "deberían salir. Es buena idea".

Sin reuniones

En su mensaje en redes sociales, donde ha usado el acrónimo MIGA, siglas en inglés de Hacer Irán Grande de Nuevo Trump ha escrito también que ha “cancelado todas las reuniones con cargos oficiales hasta que se detenga el asesinato sin sentido de manifestantes”.

Este martes, según habían revelado medios estadounidenses, él tenía prevista una reunión con miembros de su equipo de seguridad nacional, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, para estudiar opciones. Finalmente, según ha explicado la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, los altos cargos han mantenido esa reunión, que no aparecía en la agenda pública del presidente, pero Trump no ha participado.

Opciones

Desde el fin de semana Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Irán para ayudar a los manifestantes si las autoridades iraníes seguían usando fuerza letal contra las protestas. Este lunes Leavitt dijo a los periodistas que los ataques aéreos eran una entre las “muchas, muchas opciones” que baraja el republicano, aunque la portavoz también subrayó que la diplomacia “siempre es la primera opción”.

A bordo del Air Force One el domingo el propio Trump ya dijo que había estado revisando opciones militares para atacar Irán señalando que Teherán estaba "empezando" a cruzar la línea roja de no matar manifestantes. Distintas fuentes hablan miles de asesinados en la represión de las protestas.

En esos comentarios Trump también dijo que si Irán respondía a esa potencial intervención atacando tropas estadounidenses en la región Washington respondería con ataques "a niveles a los que no se les ha golpeado nunca".

Negociaciones y presión

Asimismo, dijo que "los líderes de Irán" habían "llamado" para negociar y afirmó que se estaba organizando una reunión, posiblemente la que este martes ha dado por cancelada. El domingo también dijo ya que "quizá habrá que actuar antes de una reunión".

El lunes, no obstante, el mandatario ya intensificó la presión sobre Teherán anunciando vía mensaje en Truth que se disponía a imponer aranceles del 25% a importaciones a EEUU de productos de países que hagan "negocios" con Irán. Los mayores socios comerciales de Irán son China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e India.

Israel, propaganda y movimientos militares

En las conversaciones preliminares que ta tuvieron la semana pasada altos cargos del gobierno de Trump, según reveló 'The Wall Street Journal', se expuso la preocupación de que acciones de EEUU o de Israel contra el régimen en nombre de la protección de los manifestantes podrían ser usadas por los líderes de Teherán como propaganda para tratar de atribuir las protestas a un esfuerzo organizado, coordinado y sostenido por poderes extranjeros.

El rotativo también ha explicado que el Pentágono no ha realizado ningún movimiento de efectivos militares de momento en preparación para los ataques, movimientos que serían necesarios tanto para ataques como para proteger a fuerzas estadounidenses en la región. El USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado portaviones militar de EEUU, se trasladó desde el Mediterráneo hasta el Caribe para la campaña de EEUU en Venezuela.

Witkoff y Pahlaví

El enviado de Trump Steve Witkoff se reunió a lo largo del fin de semana en secreto con Reza Pahlaví, hijo del último shah de Persia, que está instigando las protestas desde el exilio.

Esa reunión, de la que ha dado la exclusiva Axios, era la primera de la Administración Trump con la oposición iraní desde que empezaron las protestas en diciembre, según el portal de noticias. En esos momentos iniciales de esas protestas, Trump no veía a Pahlaví como una figura política determinante y la semana pasada en una entrevista se negó a darle su apoyo como líder de transición. No obstante, en la Casa Blanca se han quedado sorprendidos de que en las protestas en Irán se coreara el nombre de Pahlaví y una fuente del gobierno ha dicho a Axios que ven un "ascenso" de su figura que han definido como "orgánico".

Suscríbete para seguir leyendo