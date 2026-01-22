Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Noruega rechaza la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El Gobierno de Noruega ha anunciado este miércoles que rechaza la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para Gaza y ha planteado sus dudas acerca de cómo este tipo de iniciativas pueden llegar a relacionarse "con estructuras establecidas como Naciones Unidas". "La propuesta estadounidense plantea una serie de cuestiones que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos. Noruega no se sumará a los acuerdos propuestos para la Junta de Paz y, por tanto, no asistirá a la ceremonia de firma en Davos", ha confirmado a Europa Press el secretario de Estado, Kristoffer Thoner. "Para Noruega es importante cómo se vincula esta propuesta con estructuras establecidas como Naciones Unidas y con nuestros compromisos internacionales", ha remarcado Thoner, quien, no obstante, ha reiterado que comparten "el objetivo de Trump de lograr una paz en Ucrania, Gaza y en otras situaciones". "Noruega continuará su estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en pos de la paz", ha rematado Thoner, en medio de un momento en el que las relaciones entre Washington y Oslo no pasan por su mejor momento, después de que Trump afeara a las autoridades noruegas no haber apostado por concederle el Nobel de la Paz.