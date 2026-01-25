Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Al menos un muerto en nuevos ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este sábado en Yabalia al Balad, en el norte de la Franja de Gaza, en una nueva acción de las fuerzas militares israelíes en el enclave a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre. Ya son 482 los fallecidos en la Franja desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el último balance de las autoridades gazatíes.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque de la aviación en el norte de Gaza después de que "varios terroristas" cruzaran la Línea Amarilla, la demarcación para la retirada de las fuerzas israelíes en virtud del acuerdo de alto el fuego. Israel subraya que sus efectivos "están desplegados en una zona conforme al acuerdo", pero advierte de que "seguirá interviniendo para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Además del ataque de Yabalia al Balad, medios palestinos informan de bombardeos de artillería de las Fuerzas Armadas israelíes en lugares como el barrio de Al Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza.