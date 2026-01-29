La UE sanciona al régimen iraní y designa la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en respuesta a la represión

La Unión Europea (UE) ha aprobado este jueves designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, además de una batería de sanciones contra varios altos cargos del régimen iraní, entre ellos el ministro de Interior, en respuesta al asesinato de miles de personas durante las protestas que tuvieron lugar en el país entre finales de diciembre y principios de enero.

"En Irán, la terrible represión contra los manifestantes ha tenido un alto coste humano", ha dicho Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, en una rueda de prensa tras la decisión, "la represión no puede quedar sin respuesta", ha añadido. "Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición", ha dicho la estonia.

Tanto la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista como las sanciones suponen un importante endurecimiento de la política europea frente a Irán. "De cara al futuro, debemos estar preparados para seguir aumentando la presión sobre las autoridades y seguir apoyando a la sociedad civil iraní", ha dicho la jefa de la política exterior del bloque.

La decisión de los Veintisiete pone a esta rama de las fuerzas armadas iraníes a la altura de grupos Hamás, Estado Islámico o Al Qaeda. En la práctica, implica la congelación de los activos de sus miembros y su prohibición de viajar a la UE. Aunque lo cierto es que la designación es puramente simbólica, porque sobre la organización pesan ya sanciones.

"Quienes operan como terroristas, deben ser tratados como terroristas", ha dicho Kallas durante una rueda de prensa tras la reunión de los ministros de Exteriores del bloque este jueves, donde los Veintisiete han tomado finalmente la decisión. "Ya era hora", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiterando el apoyo europeo "al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad".

La Eurocámara, que no tiene competencias en política exterior, había pedido la pasada semana a los gobiernos europeos dar finalmente el paso. "Designar a la opresiva Guardia Revolucionaria Islámica del régimen iraní como organización terrorista es la decisión correcta, que hace unas semanas muchos consideraban imposible", ha dicho la presidenta de la institución, Roberta Metsola. "Ahora es el momento de mantenerse firmes. Irán será libre", ha añadido.

Una decisión unánime

Estados Unidos incluyó a la Guardia en su lista de organizaciones terroristas en 2019 y presionaba a la UE desde entonces para que hiciera lo propio. El bloque llevaba años debatiendo hacerlo, pero, hasta ahora, no había consenso. Los servicios jurídicos comunitarios habían mostrado reservas en el pasado, asegurando que para poder dar el paso era necesaria una decisión judicial. Países como Francia o Italia se habían opuesto en el pasado, además, porque temían que la decisión pudiera dar al traste con las negociaciones para frenar el programa nuclear iraní.

Sin embargo, la sentencia de un tribunal regional alemán en 2023, que apuntó a un organismo iraní como responsable de un intento de incendio en una sinagoga, abrió la puerta a considerar a esta ala de las fuerzas armadas iraníes como organización terrorista. Este era el argumento de Alemania y Países Bajos, que han intensificado los contactos para convencer a sus colegas en las últimas semanas. La brutal represión de las protestas de las últimas semanas ha hecho que los gobiernos europeos cambien finalmente de opinión. "No puede haber impunidad por los crímenes cometidos", ha dicho el ministro de Exteriores francés Jean-Noël Barrot.

El cambio de la postura de la UE es notable. Kallas ha evitado especular sobre los motivos que han llevado a algunos gobiernos europeos a cambiar de opinión. La estonia ha apuntado, sin embargo, al impacto que tuvo la información que llegó tras semanas de apagón informativo. Sin embargo, preguntada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido al régimen de que "se acaba el tiempo", Kallas se ha limitado a decir que la región "no necesita otra guerra".

Sanciones contra el régimen

Además, la UE ha impuesto sanciones sobre una decena de altos cargos del régimen iraní en respuesta a la "violenta represión de las protestas pacíficas", las detenciones arbitrarias y la intimidación contra los manifestantes. Las sanciones afectan, entre otros, al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, además de altos cargos del sistema judicial iraní como el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad.

También han sido sancionadas algunas entidades como la Autoridad Reguladora de Medios Audiovisuales de Irán, la Organización del Ciberespacio Seraj o el Grupo de Trabajo para la Determinación de Casos de Contenido Delictivo. La UE ha alegado que estas empresas han contribuido a las campañas de censura y desinformación, además de ayudar a restringir las comunicaciones.

El bloque ha impuesto esta nueva batería de sanciones haciendo uso de un instrumento que permite castigar las violaciones de los derechos humanos en terceros países. En la práctica, supone la congelación de activos y la prohibición de entrada a territorio comunitario. Tampoco se permiten las transferencias de fondos a las personas sancionadas.

