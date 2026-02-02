Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán afirma que "examina" los detalles de "varios procesos diplomáticos" para reiniciar conversaciones con EEUU El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que está "examinando" los detalles de "varios procesos diplomáticos" para abordar las tensiones con Estados Unidos y unas posibles conversaciones sobre su programa nuclear, en el marco de las reiteradas amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país asiático. "En esta etapa estamos examinando los detalles de varios procesos diplomáticos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que "países de la región están trabajando para reducir las tensiones", en referencia a su mediación en el intercambio de mensajes con Estados Unidos.

España pide a Israel que revierta la suspensión de MSF en Gaza, que "menoscaba principios morales básicos" El Gobierno ha condenado la decisión de Israel de imponer el cese de actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza y ha reclamado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que revierta esta medida dada la labor "esencial" que realiza la ONG y porque con ello "menoscaba principios morales básicos". "El Gobierno de España condena la decisión de las autoridades israelíes que impone el cese de las actividades de Médicos Sin Fronteras, imprescindible para aliviar la dramática situación sanitaria de la población gazatí en la Franja de Gaza", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Irán convoca a embajadores de países de la UE por la designación de la Guardia Revolucionaria como "terrorista" El Gobierno de Irán ha convocado a todos los embajadores de países de la Unión Europea (UE) en Teherán para protestar por la decisión del bloque de declarar a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista, antes de agregar que "sopesa una serie de medidas" en respuesta a este paso. "Tras la acción antiiraní por parte de la UE al decidir declarar como 'terrorista' a la Guardia Revolucionaria, representantes de todos los Estados miembro de la UE que tienen embajadas en Teherán han sido convocados entre ayer y hoy a la sede del Ministerio de Exteriores", ha dicho el portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei.

El cruce de Rafá reabre oficialmente en ambas direcciones para el paso limitado de personas El paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, ha reabierto este lunes sus puertas, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado el octubre eentre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la Franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad.

Trump reitera su amenaza de atacar Irán tras la advertencia de Jamenei sobre un conflicto regional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en amenazar a Irán con efectuar un ataque contra su territorio si las autoridades de este país no acceden a cerrar un acuerdo en materia nuclear. "¿Por qué no iba a decir eso?", ha respondido a la prensa congregada en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en alusiones a las declaraciones del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien ha advertido de que un nuevo ataque de Washington a su país desatará esta vez un conflicto regional.

Otros dos palestinos muertos Dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado. Uno de los fallecidos el Jaled Hammad Ahmed Dahliz, de 63 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Shakush, al noroeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes citadas por el diario 'Filastín'.

Irán declara "terroristas" a los ejércitos de los países de la UE, tras la sanción a la Guardia Revolucionaria Irán declaró este domingo que considera terroristas a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE), en represalia por la decisión del bloque comunitario de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní tras las represión de las protestas. "De conformidad con el artículo siete de la Ley de Medidas Recíprocas frente a la designación del Cuerpo de Guardianes como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos serán considerados grupos terroristas", señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión en la cámara, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia.

Israel retrasa hasta mañana la reapertura del paso de Rafah para personas El cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará finalmente este lunes, según el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT), que el viernes informó de que la reapertura sería este domingo. "Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience mañana", señaló hoy el COGAT en un comunicado. Horas antes, este organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", si bien se encontraba en una fase piloto preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo "preparaciones preliminares" previas al movimiento de la población.

Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de su actividad en Gaza el 28 de febrero Médicos sin Fronteras (MsF) saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos. "Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", dijo el ministro de la cartera, Amichai Chikli, en el comunicado.El Ministerio acusa a la ONG de cambiar "abruptamente" su posición respecto a la exigencia de entrega de las listas de sus trabajadores en la Franja de Gaza, algo que rechazan e estas organizaciones, que temen por la seguridad de sus empleados gazatíes.