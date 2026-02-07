En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump afirma que Irán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo: "Conocen las consecuencias, son muy duras"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que las conversaciones indirectas mantenidas con Irán han sido "han tenido resultados" y que "parece que (Teherán) quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas", al tiempo que ha señalado que ambas partes se reunirán nuevamente a comienzos de la próxima semana tras esta "muy buena" primera toma de contacto.
"Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser. La última vez quizá decidieron no hacerlo, pero creo que probablemente ahora piensan de manera diferente", ha opinado el mandatario antes de subrayar que las autoridades iraníes "conocen las consecuencias (que habría) si no llegan a un acuerdo". "Las consecuencias son muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena", ha reiterado en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One.
Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, llamó este viernes al Líbano a continuar con el plan de limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado, durante una visita a Beirut en medio de renovadas presiones para el desarme el grupo chií libanés Hizbulá.
"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.
Barrot se reunió este viernes con su homólogo libanés, Youssef Rajji; el presidente del país, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en un nuevo viaje al Líbano que coincide con el estallido de tensión entre Estados Unidos e Irán.
Israel bombardea un edificio en Gaza tras su primera orden de evacuación desde el alto el fuego
El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, poco después de emitir su primera orden de evacuación en el enclave desde la entrada en vigor el 10 de octubre del acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Según ha informado el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un edificio de tres plantas en el barrio de Zeitún, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
MSF denuncia una trabajadora herida en Gaza por el impacto una "bala perdida" en el abdomen
Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que una trabajadora ha resultado herida en Gaza por una "bala perdida" mientras se encontraba en el interior de un centro médico en un caso representativo del enorme peligro al que se enfrentan sus empleados a pesar del alto el fuego en vigor.
El incidente ocurrió el 4 de febrero dentro del centro de salud que gestiona, en parte, MSF en Al Mauasi, en la costa de Gaza. Al Mauasi es la llamada "zona de seguridad" establecida por Israel, donde sobreviven decenas de miles de gazatíes expulsados de sus hogares durante la ofensiva israelí en Gaza, y ha sido ocasionalmente objetivo de bombardeos israelíes.
EEUU e Irán concluyen las negociaciones indirectas en Omán y pactan próximos contactos
Estados Unidos e Irán han concluido este viernes conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y han llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros, tras unas conversaciones que Mascate ha calificado de "muy serias".
Fuentes oficiales iraníes han confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press la conclusión de los contactos indirectos en la capital de Omán, aunque han indicado que "no necesariamente" las negociaciones seguirán en los próximos días.
La ONU denuncia nuevas operaciones israelíes para expulsar a cientos de palestinos en territorio ocupado
Naciones Unidas ha condenado este viernes las últimas operaciones israelíes que anticipan la expulsión en masa de cientos palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este, continuación de un patrón histórico que se ha acelerado desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado varios episodios, como el ocurrido el 12 de enero, cuando fuerzas de seguridad israelíes asaltaron el campo de refugiados de Shufat y el barrio de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén, y las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia (Cisjordania).
EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora"
Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se produzcan protestas "violentas" y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad, en una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".
Netanyahu señala al exministro Gallant y al exjefe de Inteligencia por infravalorar a Hamás antes del 7-O
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado al exministro de Defensa Yoav Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, según las transcripciones parciales de reuniones recogidas en un extenso documento de respuestas al interventor estatal, Matanyahu Englman, y difundido en la madrugada de este viernes por su oficina.
Recién salidos de Gaza, los palestinos heridos denuncian "obstáculos" para llegar a Egipto
Mahmud, un gazatí de diez años herido por un ataque israelí hace más de un año, logró salir de la Franja de Gaza hace dos días tras la reapertura del paso de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, pese a los "obstáculos" de Israel para la evacuación de pacientes por esta vía terrestre.
"Nuestro viaje desde Gaza fue muy duro, a pesar de la coordinación, la ocupación israelí ha puesto muchos obstáculos", denunció a EFE el padre de Mahmud, Walid Mohamed Bardawil, que tuvo que esperar durante horas y someterse a numerosos chequeos en Rafah antes de poder ingresar a Egipto para que su hijo pueda ser tratado en condiciones.
Desde el pasado lunes, cuando se restableció el tránsito por Rafah, tan solo una treintena de pacientes y un número variable de acompañantes han salido de Gaza hacia Egipto, pero ni Israel, otros países u organizaciones han ofrecido una cifra concreta de evacuados en medio de este opaco proceso.
Israel ataca varias zonas de Líbano contra supuestos almacenes de armas de Hizbulá
El Ejército israelí informó este jueves por la tarde de que realizó varios ataques en el norte, este y sur de Líbano contra supuestos "almacenes de armas" de la milicia chií Hizbulá.
"Tras el ataque, se identificaron explosiones que indicaban la presencia de armas en la zona. En los últimos meses,se ha detectado actividad de operativos de la organización terrorista Hizbulá en los lugares atacados", afirmó el Ejército israelí en un comunicado.
En la cuenta oficial de X de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se compartió un mapa con las tres zonas atacadas, aunque solo dos aparecían con la ubicación detallada: Baalbek (este) y Marjayoun (sur del país).
- Los primeros planes del Valencia CF para el mercado de verano
- El Valencia CF fichará un director deportivo especializado en el mercado español
- Pepelu: “Sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada"
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Buenas noticias en el penúltimo entrenamiento con vistas al once ante el Real Madrid
- Ron Gourlay y el recuerdo de Paco Alcácer
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo
- Sissoko: '¿Dieng? Es un jugador al estilo de Michael Essien