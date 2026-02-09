Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Tres gazatíes muertos, incluido un menor, por ataques de Israel este domingo Al menos tres palestinos, incluido un menor, han fallecido este domingo en la Franja de Gaza por ataques de Israel, según informaron a EFE fuentes médicas y la Defensa Civil Palestina. La tercera víctima registrada fue el palestino Mohamed Mahdi Al Sarahi, de 16 años, que murió tras recibir un disparo en el hombro cuando vehículos militares de Israel abrieron fuego en el barrio de Zeitún de la norteña ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil Palestina.

El exministro de Defensa Gallant llama "embustero" a Netanyahu: "Ha apuñalado al Ejército por la espalda" El exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant ha salido en tromba este pasado sábado contra el primer ministro del país y responsable de su cese, Benjamin Netanyahu, al que ha tachado directamente de "embustero" por acusar al militar de negligencia a la hora de impedir el ataque de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, el comienzo de la guerra de Gaza. El pasado viernes, Netanyahu señaló a Gallant y al exdirector del servicio de Inteligencia (Shin Bet) Ronen Bar, entre otras autoridades, por haberse inclinado a negociar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes de los ataques y acusó al 'establishment' militar de entorpecer sus esfuerzos para matar a los líderes del movimiento islamista.

Irán pide "seriedad" a EEUU en las negociaciones y avisa que no está intimidado por su último despliegue militar El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido a EEUU que se comporte con "seriedad" y deje de imponer sanciones a Teherán en un momento tan delicado como es la lenta reanudación de las conversaciones indirectas entre ambos países sobre el programa nuclear de la república islámica. En su regreso a Irán tras participar esta semana en las conversaciones con EEUU en Mascate, la capital de Omán, Araqchi ha insistido en las ideas que explicó nada más terminar el encuentro. Teherán entiende que estas negociaciones solo tratan del programa nuclear y su programa de misiles está fuera de toda discusión. Además, recientes exhibiciones de fuerza de EEUU en forma de despliegues militares no tendrán el más mínimo efecto intimidatorio en las autoridades iraníes.

Hamás agradece la huelga de trabajadores portuarios en 20 puertos europeos y del Mediterráneo El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha agradecido la huelga de trabajadores portuarios desarrollada el pasado viernes en más de una veintena de puertos de países europeos y del Mediterráneo, incluidos los de Marsella, Bilbao, El Pireo o Génova. "Agradecemos la suspensión del trabajo durante un día entero por parte de los sindicatos portuarios (...) especialmente en Grecia, Italia, Turquía o Marruecos bajo el lema 'Los portuarios no trabajan para la guerra' en rechazo al envío de armamento a la entidad fascista ocupante", ha publicado Hamás en un comunicado. El grupo armado palestino destaca que "es una expresión de solidaridad con el pueblo palestino, objeto de la continua agresión sionista".

Israel dice haber matado a un miliciano de Hamás que participó en los ataques de 7 octubre El Ejército de Israel informó este sábado de que el jueves mató a Muhamad Salah al Din Khaled Abu Raqba, un miliciano de Hamás "que se había infiltrado en territorio israelí durante la brutal masacre del 7 de octubre de 2023". El ataque ocurrió en el norte de Gaza cuando las tropas "identificaron a un terrorista en la zona de la línea amarilla, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", detalló el Ejército en un comunicado. Y agregó: "Tras la identificación las tropas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza".

Netanyahu abordará con Trump las negociaciones sobre Irán en Washington el miércoles El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el próximo miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la situación en la que se encuentran las negociaciones con Irán. "El primer ministro cree que cualquier negociación debe incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", señaló un comunicado difundido por la Oficina del mandatario israelí.

Trump prepara una reunión de la Junta de Paz para Gaza en Washington El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ultimando los preparativos para una reunión este mes en Washington de los líderes internacionales que conforman la llamada Junta de Paz para Gaza, columna vertebral de sus esfuerzos de paz en Oriente Próximo. Fuentes oficiales estadounidenses han informado a la agencia Bloomberg de que hay incluso una fecha provisional, el próximo día 19. Aliados de Trump y miembros de la junta como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, han informado que viajarán a Estados Unidos "dentro de dos semanas", sin referirse explícitamente al encuentro.

Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza Al menos dos personas han muerto y 25 han resultado heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, y que se suman a un balance total que ha rebasado ya los 72.000 fallecidos. El Ministerio de Salud destaca igualmente que 576 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 han resultado heridos durante este tiempo.

Irán insiste en su derecho "inalienable" a enriquecer uranio tras las conversaciones con EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha insistido en el "derecho inalienable" de su país a enriquecer uranio en sus primeras declaraciones tras el encuentro indirecto con Estados Unidos celebrado el viernes bajo la mediación de Omán, en un intento de reconciliar posturas tras meses de absoluto silencio. "Es un derecho inalienable y tiene que continuar", ha manifestado Araqchi en declaraciones a la cadena panárabe Al Yazira en los aledaños del foro internacional que está celebrando el medio en Doha (Qatar).