Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Los países árabes e islámicos condenan las recientes decisiones de Israel destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Menos días de clase, ataques de colonos y redadas: la crisis educativa en Cisjordania
Mohamed y Ahmed, gemelos de 10 años, se pasan dos días a la semana en casa solos mirando el móvil. Zeid aprende inglés por su cuenta con el sueño de estudiar fuera. Los tres son víctimas de la crisis educativa que afecta a Cisjordania desde hace años con el trasfondo del recorte de sueldos a maestros, los ataques de colonos y las redadas israelíes.
Desde que en marzo de 2023 el gobierno de la Autoridad Palestina empezara a pagar el 60 % del sueldo a los profesores -por la reducción de las ayudas internacionales y la asfixia económica a la que se ve sometida por Israel-, las escuelas públicas solo abren tres días a la semana.
Al recorte de días lectivos se suman los ataques de colonos israelíes, la desaparición de centros educativos en el norte de Cisjordania por la campaña militar israelí y el cierre de colegios de la ONU en Jerusalén Este.
Francia, Alemania, Italia y República Checa piden la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por unas palabras sobre Israel que ella niega
Francia, Alemania, Italia y República Checa han pedido la dimisión de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusan de haber asegurado que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tacha de falsas y sacadas de contexto. (Seguir leyendo)
El jefe del Estado Mayor israelí dice que no renunciarán a "desmilitarización total" de Gaza
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, aseguró este viernes en un comunicado que no renunciarán a los "objetivos de la guerra" en Gaza y que están "preparados para "pasar a la ofensiva", pese al alto el fuego en la Franja.
"Estamos preparados para pasar de la defensa a la ofensiva y no renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamás (...) No hay inmunidad para el terrorismo, y lo que es aplicable para Gaza también lo es para otros lugares", aseguró Zamir después de visitar Rafah, en el sur de la Franja.
El director de la Junta de Paz de Gaza pide respetar la tregua
Nickolai Mladenov, director de la Junta de Paz de Gaza creada en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino, ha pedido este viernes respetar el alto el fuego para que la administración tecnócrata pueda finalmente entrar en la zona e iniciar su trabajo.
"Tenemos que garantizar que esto pasa ya y que las violaciones del alto el fuego se detienen", ha aseverado, si bien no ha apuntado a ninguna de las partes. "Si metemos al comité en Gaza mañana y las violaciones del alto el fuego continúan como lo están haciendo solo conseguiremos que no sea efectivo", ha apuntado durante su intervención en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
EE.UU. envía a su mayor portaaviones del Caribe a Oriente Medio, según medios
EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al área de Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, informan medios este viernes.
Se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y las cadenas ABC y Fox News. Consultado por EFE, el Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no aportó detalles de la operación.
El Gerald R. Ford sería el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del Abraham Lincoln, que llegó a Oriente Medio con su grupo de escolta hace más de dos semanas.
Un árbitro UEFA 'saca' tarjeta roja a Israel: el nuevo mural en campo de refugiados Belén
El campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (en Belén, Cisjordania) estrenó en las últimas horas un nuevo mural, en el que puede verse a un árbitro con el parche de la UEFA en su camiseta mostrando tarjeta roja a una excavadora del Ejército israelí.
Tras una campaña mediática gigantesca y las presiones de la FIFA y la UEFA, el Ejército de Israel paralizó, al menos temporalmente, el pasado 21 de enero el proceso de demolición de esta instalación deportiva, que se extiende colindante al muro de separación israelí sobre Cisjordania.
"El nuevo grafiti simboliza la posición de la UEFA ante la orden de demolición, pidiendo proteger el campo de fútbol y mostrando su apoyo al mismo como espacio para el deporte y la humanidad", afirmó este viernes un portavoz del Centro de Juventud de Aida, a cargo del campo, en un comunicado.
Tres palestinos heridos en un ataque de colonos israelíes con munición real en Cisjordania
Tres palestinos resultaron heridos este viernes, uno de ellos tras recibir disparos con munición real, en un ataque de colonos israelíes contra el pueblo de Talfit (norte de Cisjordania ocupada) en el que también vandalizaron diversos vehículos de residentes, informó la Media Luna Roja Palestina.
Efectivos de esta organización humanitaria se desplazaron hasta la localidad, situada en la gobernación de Nablus, para socorrer a los heridos. La persona que recibió los disparos tuvo que ser trasladada al hospital más cercano.
Después del ataque, militares del Ejército israelí, que en la inmensa mayoría de casos dejan impunes el acoso de colonos sobre habitantes de un territorio considerado 'ocupado' por la comunidad internacional, se personaron en Talfit.
Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel en el norte de Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos un palestino ha muerto por disparos efectuados por el Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA han indicado que el hombre, que no ha sido identificado, ha sido tiroteado al este de la ciudad de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el incidente. Además, otros tres palestinos han resultado heridos en otros ataques israelíes en la Franja.
Por su parte, el Ejército de Israel ha asegurado que el jueves por la noche llevó a cabo un ataque contra un edificio "al este de la 'línea amarilla'", a la que se replegaron sus tropas al hilo del citado acuerdo, tras detectar la entrada de dos "terroristas" en el lugar.
Centenares de personas piden un cambio para un Irán democrático en Múnich
Varios centenares de manifestantes pidieron en Múnich este viernes un cambio democrático en Irán en una céntrica plaza próxima a la sede de la Conferencia de Seguridad que se celebra en la capital bávara con decenas de jefes de Estado y de Gobierno, y ministros de Exteriores y Defensa.
Bajo el lema "Irán, no sah, no a los mulás", la personas convocadas por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una de las principales organizaciones opositoras desde el exilio, mostraron su solidaridad con las víctimas de la represión de las protestas que se sucedieron en enero en las calles del país persa.
Hanif Asyabani, uno de los responsables de la convocatoria, explicó a EFE que el mensaje de la concentración consistía en decir que "en Irán hay una resistencia que está avanzando para cambiar el régimen, con un cambio democrático".
Muere una persona y varias resultan heridas a causa de un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano
Las autoridades libanesas han denunciado este jueves la muerte de una persona a consecuencia de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra la localidad de At Tiri, en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, pactado tras más de un año de combates entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Así lo ha señalado el Ministerio de Sanidad en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA, que ha identificado a la víctima como Mehdi Hasán Shaito. Según sus informaciones, el ataque ha sido ejecutado contra un vehículo que circulaba en este municipio situado en la gobernación de Nabatiye y ha dejado varios heridos.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que el muerto era "un terrorista" que "intentaba restaurar la infraestructura militar de Hezbolá" en At Tiri.
