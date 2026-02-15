Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel lanza nueva oleada de ataques en Gaza tras matar a milicianos en norte del enclave

El Ejército israelí lanzó en la noche del sábado una nueva oleada de ataques sobre la Franja de Gaza que ha dejado una decena de muertos, tras matar al menos a dos personas, a las que identifica como milicianos palestinos, en una zona del norte del enclave controlada por sus tropas.

Según informó este domingo un oficial israelí a los medios, el Ejército comenzó sus ataques en represalia por la aparición de los milicianos en la zona de Beit Hanún del extremo norte de la Franja, que considera una violación del alto el fuego, aunque no reporta que dichos hombres atacaran a los militares israelíes.

Para el Ejército israelí, contraviene el acuerdo de tregua el hecho de que hombres armados estuvieran cerca de sus tropas por la zona de la línea amarilla, en referencia a la línea imaginaria que discurre de norte a sur de Gaza para demarcar la zona controlada por Israel -más de la mitad del territorio- de la zona bajo control palestino.