Conflicto en Oriente Próximo
Indonesia prevé desplegar 1.000 militares en Gaza para el mes de abril
Las tropas, que se desplegarían en el marco del plan de paz ideado por EEUU, llevarían a cabo labores humanitarias
EP
Las autoridades de Indonesia han informado este lunes de que prevén el despliegue de un millar de militares en la Franja de Gaza para el próximo mes de abril como parte de la futura misión de paz dispuesta en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Así lo ha expresado el portavoz del Ejército, Donny Pramono, que ha apuntado a que esta cifra ascendería hasta un total de 8.000 efectivos de cara al mes de junio. Además, ha recalcado que la función de estas tropas será "humanitaria" y ha descartado cualquier intervención en combates.
En este sentido, ha aseverado que el Gobierno aún espera un acuerdo entre las partes involucradas para establecer el lugar exacto de este despliegue, según informaciones recogidas por el portal de noticias Republik Merdeka.
- Final | Ramazani y Sadiq ponen el Derbi del revés
- El Valencia CF prepara una defensa inédita para el derbi
- Alineaciones probables del derbi Levante UD - Valencia CF
- El Valencia se lleva el Derbi con polémica final
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD
- Tensión final en el derbi | Dela: 'Los mismos impresentables de siempre
- Negociación abierta con el lateral argentino Renzo Saravia
- Las lesiones se ceban con el Valencia: Diego López KO para el derbi