Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Trump alaba los esfuerzos de Rubio para acabar con la guerra en Gaza, que sigue "a un nivel muy bajo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, destacando su labor en la negociación de un alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que entró en vigor en octubre del pasado año y que no ha impedido al Ejército israelí matar a más de 600 palestinos en la Franja de Gaza desde entonces. "Quiero agradecerle al secretario de Estado, Marco Rubio (...) es un gran secretario de Estado, el mejor de todos los tiempos", ha afirmado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.

Japón denuncia el arresto de un nacional en Teherán El Gobierno de Japón ha denunciado este miércoles la detención de un nacional en Teherán, capital de Irán, a mediados de enero de 2026, por lo que ha exigido "enérgicamente" a las autoridades del país centroasiático que lo pongan en libertad. El subsecretario de gabinete del Ejecutivo japonés, Masanao Ozaki, ha indicado en una rueda de prensa recogida por la cadena NHK que el arresto tuvo lugar el pasado 20 de enero, sin aportar más detalles sobre las circunstancias o los motivos de la detención ni la identidad del afectado, "para proteger (su) privacidad".

Trump reitera su apuesta por la diplomacia con Irán pero advierte de sus "siniestras ambiciones" nucleares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes en su discurso sobre el Estado de la Unión que quiere resolver sus diferencias con Irán a través de la diplomacia, si bien ha advertido de que las autoridades iraníes están "persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones" en materia nuclear. "Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", ha alertado durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso.

El Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán y de bajas estadounidenses en caso de conflicto El Pentágono advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses. Los avisos, que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares, se han producido en el seno del Departamento de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según informó The Wall Street Journal (WSJ). El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán.

España condena, junto a otros 19 países, el plan de Israel para expandir su control sobre Cisjordania España ha condenado, junto a otros 19 países, las medidas unilaterales impulsadas por Israel para expandir su control sobre Cisjordania; calificando dichas actuaciones y asentamientos "ilegales" como una "violación flagrante" del derecho internacional."Estas decisiones forman parte de una trayectoria clara que tiene por objeto cambiar la realidad sobre el terreno y promover una anexión 'de facto' inaceptable", ha trasladado este lunes Exteriores en un comunicado, alegando que "también socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, entre ellos el Plan de 20 puntos para Gaza" y "amenazan cualquier perspectiva relevante de integración regional".

Varios cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue de EE.UU. en la región Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán. Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario Times Of Israel, está compuesto por doce aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país. Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban.

Irán asegura que "hará todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con EEUU Las autoridades de Irán han asegurado este martes que la República Islámica está lista para "hacer todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos "lo antes posible" en el marco de las negociaciones que tienen lugar en Ginebra con la mediación de Omán. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha recalcado que una nueva ronda de conversaciones, de la que no se conoce todavía fecha, se basa "en los entendimientos forjados en la ronda anterior". "Irán reanudará las conversaciones con Estados Unidos en Ginebra con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible", ha reflexionado.

El Líbano pide a Hizbulá no intervenir por Irán y avisa de potenciales ataques israelíes El ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, pidió este martes al grupo chií libanés Hizbulá que se abstenga de intervenir si Estados Unidos ataca a su aliado Irán y alertó de que su participación podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano. "Hemos recibido advertencias que indican que cualquier intervención por parte de Hizbulá podría incitar a Israel a atacar objetivos de infraestructura y estamos utilizando todos los medios disponibles para evitar eso", manifestó el jefe de la diplomacia libanesa en su cuenta de X, con lo que ratificó sus declaraciones a la prensa en Ginebra.

EEUU asegura que "la primera opción" de Trump "es siempre la diplomacia" en plenas conversaciones con Irán La Casa Blanca ha afirmado este martes que "la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario", en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país. "La primera opción de Trump es siempre la diplomacia, pero está dispuesto a usar la fuerza letal del Ejército estadounidense en caso de ser necesario", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha resaltado que el mandatario "es el encargado de la toma de decisiones". Así, ha rechazado las "informaciones sensacionalistas" en torno a la posible toma de decisiones sobre un ataque y ha afirmado que "cualquiera que especule en medios escondiéndose detrás de fuentes no identificadas, haciendo como que sabe lo que Trump piensa o la decisión que vaya a tomar sobre Irán, no tiene ni idea de lo que habla".