Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El Líbano ve viable completar la segunda fase del desarme de Hizbulá en cuatro meses

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró este miércoles que es posible completar la segunda fase del desarme del grupo chií Hizbulá en un plazo de cuatro meses, siempre que el Ejército cuente con la misma cantidad de recursos que tuvo para el proceso en la franja fronteriza con Israel.

"La misión puede lograrse en cuatro meses si nuestras Fuerzas Armadas reciben el mismo apoyo y recursos que estuvieron disponibles durante la primera fase", afirmó Salam en un discurso durante una rotura del ayuno del mes sagrado de Ramadán celebrada en el Palacio de Gobierno en Beirut.

El pasado verano, el Gobierno libanés aprobó un plan para terminar con la existencia de armamento en manos de actores no estatales y limitarla exclusivamente a las fuerzas de seguridad oficiales, lo que implica principalmente el desarme de Hizbulá a raíz de su reciente guerra con Israel.