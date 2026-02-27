Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán

Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera

EEUU e Irán han cerrado la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con "avances significativos"

Un militar afgano, en un control en Kabul, este jueves.

Un militar afgano, en un control en Kabul, este jueves. / SAMIULLAH POPAL / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Domald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents