Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel se atribuye la muerte de Jameneí tras "operación de precisión" de su Fuerza Aérea El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos. "Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales", detalló el Ejército en un comunicado hoy.

Israel lanza un nuevo ataque sobre Teherán La ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en un comunicado en su canal de Telegram. Varios explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

Irán dice haber lanzado nuevo bombardeo con "éxito" contra países del Golfo y Kurdistán El Ejército iraní ha anunciado que ha lanzado un nuevo ataque contra las bases estadounidenses en algunos de los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí. “Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí“, señala un comunicado de la institución militar.

Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Jamenei Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Israel pudo atacar a Jameneí tras una pista de CIA sobre reunión en su complejo, según NYT La CIA siguió durante meses la pista del ayatolá Ali Jameneí, al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times. Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde reside Jameneí, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.

Ataques iraníes en el golfo Pérsico causan un muerto y daños menores en tres aeropuertos Los ataques iraníes sobre objetivos de los EE.UU en Oriente Medio de las últimas horas han causado al menos un muerto en Emiratos Árabes y daños menores en aeropuertos de Abu Dabi, Dubai y Manama (Baréin), así como daños por la caída de misiles interceptados en zonas urbanas e industriales de Emiratos y Catar.

Irán confirma la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa Irán confirmó este domingo la muerte en los ataques de Estados Unidos e Israel del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Irán anuncia ataques contra Israel y 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

El presidente iraní, el jefe del Poder judicial y un jurista asumen el liderazgo de Irán Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA.