Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel
Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí
EP
MADRID
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.
De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.
El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.
- Final | La conexión Sadiq-Ramazani saca al Valencia del pozo (1-0)
- Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF
- El Valencia CF se concentra con novedades en la convocatoria oficial
- Las notas de los jugadores del Valencia en la victoria contra Osasuna
- Sadiq y Ramazani le meten un mordisco a la permanencia
- El once del Valencia CF para enfrentarse a Osasuna
- Corberán explica el 'caso Raba' con Ramazani, Cömert y Dimitrievski
- Se confirma el problemón del Alavés antes de su partido ante el Valencia CF