Dos drones supuestamente iraníes impactan contra la Embajada de EEUU en Arabia Saudí

Al menos dos drones supuestamente iraníes han impactado este martes por la mañana contra la embajada estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudí, según ha confirmado el Gobierno del país árabe. El ataque no ha provocado víctimas mortales.

Desde este sábado, y durante la guerra de bombardeos entre Irán y Estados Unidos e Israel, Teherán ha estado centrando sus ataques y respuestas contra los países del Golfo, aliados de Washington y que albergan bases y posiciones estadounidenses.

EEUU, por ello, ha ordenado la retirada de todo su personal —menos las personas indispensables para casos de emergencia— de sus embajadas en Qatar, Kuwait, Jordania, Irak y Baréin ante el temor de ataques y bombardeos. Washington ha pedido a todos sus ciudadanos en la región, Israel incluida, que intenten abandonar estos países lo antes posible.

Irán, sin embargo, no solo ha atacado posiciones estadounidenses en los países del Golfo, sino que también lo ha hecho contra posiciones civiles como hoteles, edificios residenciales y el aeropuerto de Doha, capital qatarí. Hasta el inicio de este conflicto, Qatar era el país de la región con mejores lazos y relaciones con Irán. Ahora Doha asegura que responderá militarmente a las acciones de Irán no solo contra ella, sino contra los demás países vecinos.

El único país aliado de EEUU de Oriente Próximo que no ha recibido, por el momento, ningún ataque de Irán ha sido Turquía. Ankara, miembro de la OTAN desde la década de los 50, tiene el Ejército más grande de la región, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado en los últimos días como el último puente en pie que queda entre Teherán y Washington.

Zonas seguras

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, tras el ataque este martes por la mañana, ha pedido a sus ciudadanos dentro del país árabe que se desplacen hacia las ciudades saudíes situadas al oeste, como Yeda o Dhahran para, desde ahí, abandonar la región según sus propias capacidades.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa siguiendo la situación regional. Pedimos a nuestros ciudadanos que mantengan un plan personal de seguridad, eviten manifestaciones y grandes concentraciones y sigan las instrucciones de las autoridades locales", reza un comunicado de la embajada estadounidense en Riad.

Los bombardeos y ataques con drones son constantes: durante la madrugada de este martes, Irán ha atacado una base de Washington en el Kurdistán iraquí, así como también un puerto comercial en Omán. Este último país, que medió durante las últimas semanas entre Washington y Teherán en las negociaciones nucleares fallidas, se ha quejado abiertamente de haber recibido varios ataques desde el sábado, cuando Israel y EEUU empezaron con su ataque sorpresa y mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"Les hemos dicho a nuestras fuerzas armadas que vigilen a quién atacan. Pero nuestras unidades militares ahora son independientes y están de alguna forma aisladas. Atacan basándose en instrucciones generales dadas con antelación", declaró este domingo el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchí.

Dentro de Irán, mientras, EEUU e Israel han estado ensañándose contra posiciones de la Guardia Revolucionaria, cuarteles de policía y las defensas antiaéreas del país persa, superado militarmente. Washington incluso bombardeó el muro fronterizo que separa Irán de Irak para permitir, supuestamente, la entrada de guerrilleros kurdoiraníes refugiados en el norte de Irak.

