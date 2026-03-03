Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día tras una nueva oleada de bombardeos cruzados en la región, marcada por el ataque contra la embajada de EEUU en Riad, mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

44 vuelos programados a Oriente Medio Este martes hay programados 44 vuelos desde aeropuertos españoles con destino a los países de Oriente Medio de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Catar, según han informado fuentes del gestor aeroportuario Aena. Ayer estaban previstos 32 vuelos, que se vieron afectados por los ataques registrados en el Golfo Pérsico desde el pasado sábado y que han provocado el cierre de aeropuertos clave en las conexiones internacionales.

Francia prepara vuelos de repatriación Francia anunció este martes que está preparando fletes de vuelos para repatriar a sus nacionales "más vulnerables" en los países de Oriente Medio afectados por la guerra en Irán y facilitar además el regreso de los franceses a los que la escalada bélica les pilló de transito en la zona. "Nos estamos preparando para fletar vuelos para que las personas más vulnerables, aquellas que merecen estar acompañadas, puedan, si es necesario, beneficiarse de ellos", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, a la televisión BFMTV.

Israel dice haber matado a un jefe de armamento de Hizbulá El Ejército israelí informó este martes de la muerte en la capital libanesa de Beirut de Reza Juzai, a quien identificó como jefe del programa de armamento de Hizbulá y al frente del cuerpo libanés de la Fuerza Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. En un comunicado publicado en sus canales, el Ejército afirmó que Juzai, asesinado ayer, era considerado la "mano derecha" del comandante del cuerpo libanés y "un actor clave" en el fortalecimiento de las capacidades militares de Hizbulá mediante el suministro de material desde Irán.

Andrea López-Tomàs El Ejército israelí despliega tropas en el sur del Líbano El fantasma de la pasada guerra en el Líbano ya se ha convertido en realidad. Las tropas israelíes vuelven a adentrarse en territorio libanés "como parte de una estrategia de defensa avanzada mejorada", según ha informado el propio Ejército. Asimismo, han anunciado que las autoridades militares han optado por desplegar soldados más profundamente en el sur del Líbano, más allá de los cinco puestos que actualmente ocupa Israel en la frontera, violando la tregua del 2024. "El Ejército israelí trabaja para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", ha añadido en un comunicado compartido por Telegram, sumado a los "ataques selectivos contra la infraestructura de Hizbulá para eliminar amenazas e impedir intentos de infiltración en territorio israelí". En paralelo, el Ejército libanés ha evacuado posiciones en el sur del Líbano ante la amenaza israelí. Lea la crónica completa.

La duración de la guerra El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este martes que la guerra, iniciada junto a EEUU contra el régimen de Irán, se desarrollará en "un plazo general de semanas", aunque matizó que es pronto para concluir una duración. Durante una videoconferencia con la prensa internacional, Shoshani añadió que el escenario actual es de "los más positivos y efectivos" entre los barajados antes del inicio de esta guerra.

España "es un socio serio y fiable" El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado este martes que España "es un país serio y un socio fiable" de la OTAN y que, al mismo tiempo, "ejerce su soberanía y defiende el derecho internacional y un orden basado en reglas". López se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por la posición de España en el conflicto bélico abierto en Oriente Medio y las consecuencias que podría conllevar para su relación con la OTAN, antes de reunirse con un grupo de empresas alemanas y españolas en el marco del Mobile World Congress (MWC).

En vídeo Dura noche de bombardeos en Beirut. Sara Fernández

EEUU cierra indefinidamente su embajada en Kuwait Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv. "Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales", indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

Amazon, afectado Tres instalaciones del servicio de almacenamiento en la nube de Amazon en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin están "significativamente deterioradas" y han tenido que interrumpir sus servicios tras ser golpeadas por drones en las últimas horas, informó este martes el gigante estadounidense del comercio electrónico. "En los Emiratos Árabes Unidos, dos de nuestras instalaciones fueron atacadas directamente, mientras que en Baréin, un ataque con drones en las proximidades de una de nuestras instalaciones causó daños físicos a nuestra infraestructura", indicó Amazon Web Services (AWS) en una serie de alertas a sus clientes en la región, según la cadena especializada CNBC.