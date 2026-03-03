Dura noche de bombardeos en Beirut

Secciones

Entramos en el cuarto día de guerra contra Irán, y la tensión no hace más que escalar. Ha sido una nueva noche de bombardeos. Israel ha atacado, de nuevo, objetivos en El Líbano. En Beirut, esta noche se ha vuelto a escuchar el zumbido de los drones. Las imágenes muestran las baterías antiaéreas trabajando y numerosas explosiones a lo largo de la ciudad. Los ciudadanos ya están evacuando el país de forma masiva.

