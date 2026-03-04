En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos
Arabia Saudí intercepta nueve drones en medio de ataques de Teherán contra su país, Kuwait y Catar
Reino Unido alerta de un "ataque" contra buque frente a Emiratos Árabes
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Misiles hacia Israel
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, en el quinto día de guerra desde la ofensiva contra el país persa lanzada por el Estado hebrero y EEUU el sábado. Los servicios de emergencias israelíes no reportaron impactos aunque aseguraron que sus "sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza", según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.
Ataques contra Arabia Saudita, Kuwait y Catar
Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la retaliación de Irán contra Washington volvieron a registrar ataques con misiles y drones. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.
EEUU utiliza por primera vez el drone LUCAS
Estados Unidos está aprovechando los masivos ataques que realiza desde el sábado contra Irán para dar el bautismo de fuego a LUCAS, un dron kamikaze que el Ejército estadounidense reconoce que está inspirado en el temido Shahed-136 iraní, que Rusia utiliza en grandes cantidades contra Ucrania. El Pentágono confirmó que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero.
Una explosión cerca de un buque
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de una "actividad sospechosa", después de que el capitán de un buque reportó una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua en el estrecho de Ormuz. El incidente se produjo a unos 253,7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.
Emiratos Árabes se reserva el derecho de "legítima defensa" denunciando "más de mil" ataques por parte de Irán
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado este martes que se reserva el derecho de "legítima defensa" en medio de la oleada de ataques desde Irán contra instalaciones de Estados Unidos en países del golfeo Pérsico. "Emiratos Árabes Unidos afirman su derecho a la legítima defensa, garantizado por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha denunciado que su territorio ha hecho sido objeto de "más de mil ataques" procedentes de Teherán.
Merz dice que recordó a Trump que no puede castigar a España al ser miembro de la UE
El canciller alemán Friedrich Merz, dijo este martes tras su cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que recordó al mandatario de Estados Unidos que España es parte de la Unión Europea (UE) y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria.
"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", señaló Merz en unas declaraciones a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.
"Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España", abundó el canciller al aludir a los comentarios de Trump en el Despacho Oval sobre un posible castigo comercial a Madrid.
El director del OIEA dice que "no hay pruebas" de que Irán esté fabricando una bomba nuclear
El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este martes que "no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear", si bien ha tachado de preocupante que Teherán no haya dado "pleno acceso" a los inspectores de la agencia para verificar sus instalaciones nucleares.
"He sido muy claro y consecuente en mis informes sobre el programa nuclear iraní: si bien no hay pruebas de que Irán esté fabricando una bomba nuclear, su gran arsenal de uranio enriquecido de grado casi bélico y la negativa a conceder pleno acceso a mis inspectores son motivo de grave preocupación", ha expresado en redes sociales.
Grossi ha reiterado nuevamente que "a menos que Irán ayude al OIEA a resolver los problemas de salvaguardias pendientes", el organismo "no podrá garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines exclusivamente pacíficos".
Los júnior del Real Madrid y Valencia Basket ya están en Estambul tras salir de Abu Dabi
Los equipos júnior de baloncesto del Real Madrid y el Valencia Basket aterrizaron este martes en Estambul (Turquía), sin ninguna incidencia reseñable, tras reabrirse el espacio aéreo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), afectado por el conflicto bélico en Oriente Medio.
Ambos equipos se encontraban recluidos en el mismo hotel de concentración desde el pasado sábado, día en el que se suspendió el torneo 'Next Generation', que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, después de los ataques iraníes a las bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.
Fuentes de la Euroliga confirmaron a EFE que las expediciones de ambos equipos se encuentran actualmente en Estambul después de viajar en la tarde de este martes en un vuelo chárter fletado por la propia competición europea.