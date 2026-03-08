Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Teherán no volverá a bombardear a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar

El presidente estadounidense afirma que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica

El aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán sufre un incendio tras ataques israelíes

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

