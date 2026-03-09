Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El análisis de un vídeo apunta a que fue EEUU quien golpeó la escuela de niñas en Irán El análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán. El vídeo, publicado el domingo por la agencia iraní Mehr y verificado por medios de EEUU, muestra cómo un misil de crucero Tomahawk impacta sobre una base naval iraní situada junto a la escuela en la ciudad sureña de Minab el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron su guerra contra Irán. El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda este lunes el diario The New York Times, que al igual que el Washington Post, recurrió a expertos para verificar la autenticidad del vídeo, geolocalizado también por periodistas de investigación de Bellingcat.

Turquía despliega seis cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de Chipre Turquía anunció este lunes el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), una entidad sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad en el contexto de la guerra en Oriente Próximo. El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el despliegue busca "aumentar la seguridad de la República Turca del Norte de Chipre a la luz de los últimos acontecimientos en nuestra región".

Francia reclama a Irán "grandes concesiones" y acabar con las acciones desestabilizadoras El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reclamó este lunes a Irán "un cambio radical de postura" que conduzca en particular al fin de las "acciones desestabilizadoras y peligrosas" para poner fin a la guerra. Preguntado en una entrevista a la emisora France Inter por el nombramiento del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, Barrot respondió que "la cuestión no es quién es el nuevo guía supremo". "La cuestión para el régimen -añadió- es hacer grandes concesiones, un cambio radical de postura, poner fin a las acciones desestabilizadoras y peligrosas, respetar los derechos de los iraníes y permitirles construir libremente su futuro".

Zelenski asegura que Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes Ucrania ha enviado drones interceptores y a un grupo de expertos a Jordania para ayudar a este país de Oriente Próximo a derribar los drones con que está siendo atacado por parte de Irán, según ha declarado el presidente Volodímir Zelenski en una entrevista con el New York Times. "Reaccionamos de forma inmediata", dijo Zelenski, que explicó que la petición fue formulada por EEUU el jueves y el equipo de especialistas ucranianos emprendió su camino a Ucrania el viernes.

Israel anuncia que bombardeará el sur de Beirut en las próximas horas Israel anunció que bombardeará el sur de Beirut, la capital libanesa, durante "las próximas horas", según el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee. "En las próximas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán con contundencia contra la infraestructura terrorista de la Asociación Al Qard Al Hasan, elemento central en la financiación de las actividades terroristas de Hizbulá", publicó el portavoz militar en su cuenta de X. En su mensaje, Adraee reiteró su orden de evacuación a los habitantes del Dahie, el conjunto de suburbios meridionales de Beirut y bastión del grupo armado chií Hizbulá.

Una nueva oleada de bombardeos iraníes vuelve a sacudir a los países del Golfo Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait han confirmado durante la madrugada de este lunes haber emprendido labores de defensa antiaérea tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles iraníes, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El Ministerio de Defensa de Qatar ha asegurado en un breve comunicado difundido en redes sociales que sus "Fuerzas Armadas han interceptado un ataque con misil que tenía como objetivo el Estado de Qatar". A su vez, la cartera homóloga de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado también en redes sociales que sus defensas aéreas están lidiando con amenazas entrantes de misiles y drones desde Irán.

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hizbulá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa. Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal de la red social Telegram, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

El precio del barril de petróleo brent se dispara más del 15% y supera los 107 dólares El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 15% este lunes y supera los 107 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Próximo. A las 7:00 horas de este lunes (6:00 GMT), el precio de Brent cotizaba en los 107,20 dólares tras subir el 15,39%, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. No obstante, poco después de las 3:00 de la madrugada, el brent ha llegado a subir más del 28%, y a tocar los 119,50 dólares por barril.

La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán La Guardia Revolucionaria expresó este lunes su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, quien hereda del cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel.