La guerra de Irán eleva la lista de países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

La guerra desatada por EEUU e Israel en Irán ha desatado un caos turístico de primer orden y ha supuesto la ampliación de la lista de destinos desaconsejados por el Ministerio de Exteriores en esa zona. La guerra ha supuesto la suspensión de vuelos a esos países y es difícil asegurar el retorno en los próximos días. Además, no es posible asegurar que el conflicto bélico pueda considera las zonas turísticas como objetivo militar. Los ataques cruzados ya han afectado a países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Líbano e incluso Chipre o Turquía. El sector turístico empieza a registrar cancelaciones continuas ante las incertidumbres. Miles de españoles, se calcula que unos 33.000, se vieron con dificultades para volver a España tras el inicio de la guerra.

Es aconsejable consultar la última hora de los consejos del Ministerio de Exteriores, así como el registro del viajero en la web para poder recibir cualquier mensaje de las autoridades españolas. Exteriores actualiza constantemente las recomendaciones de viaje a cada país, especialmente a destinos a los que desaconseja viajar por motivos de seguridad.

Esta es la lista de los países a los que el Gobierno de España recomienda no viajar o hacerlo con extrema prudencia:

Irán

Según la web del Ministerio de Exteriores, tras la ola de ataques iniciada el 28 de febrero se recomienda no viajar a Irán. De hecho, el espacio aéreo iraní permanece cerrado y se está produciendo un bloqueo de las redes sociales y canales de mensajería como Whatsapp en el país, lo que puede potenciar quedarse incomunicado. De hecho, recomienda a los españoles que se encuentren en el país que salgan cuanto antes, intentando utilizar vías terrestres. EEUU ha recomendado que la población se abstenga incluso de realizar protestas en la calle contra el régimen ante la posibilidad de que se hagan bombardeos.

Turquía

Exteriores aconseja viajar con "extrema precaución" a Turquía y nunca por determinadas zonas cercanas al conflicto. El espacio aéreo está abierto, pero se recomienda a los españoles turistas y residentes que estén en alerta, especialmente en zonas turísticas como Estambul y que eviten tanto las manifestaciones como las aglomeraciones. En concreto: "Teniendo en cuenta la inestabilidad de la región mediterránea sur como consecuencia del conflicto en Gaza e Israel, y la posición central de Turquía en la región, se recomienda a los ciudadanos españoles, residentes y turistas, que permanezcan alerta, especialmente en las zonas turísticas del centro de Estambul (Istiklal y Taksim), y eviten en lo posible las aglomeraciones de personas y manifestaciones. Asimismo se recomienda extremar las medidas de precaución en sus desplazamientos en esta ciudad". Los pasos fronterizos de Turquía con Irán son los de Gürbulak, Esendere, y Kapiköy; con Irak, Derecik/Zet, Habur y Üzümlu; y con Siria, Cilvegözü, Öncüpinar, Karkamis, Elbeyli (Çobanbey) y Akçakale. Se recomienda que las personas que vayan a entrar en Turquía contacten con la Embajada de España en Ankara para comprobar los requisitos vigentes en ese momento.

Afganistán

El Gobierno recomienda "no viajar bajo ninguna circunstancia" a Afganistán y recuerdan que allí hay "elevado riesgo de secuestro o atentado en odo el país". Califican la situación como "extremadamente peligrosa".

Azerbayán

En el caso de Azerbayán, que tiene parte de su frontera con Irán, no hay una recomendación general de no viajar, pero sí se recomienda abstenerse de hacerlo por las zonas fronterizas con Armenia, a Karabaj y a regiones circundantes. "Azerbaiyán tiene, desde la pandemia, cerradas sus fronteras terrestres y por ferrocarril con todos sus vecinos (Rusia, Georgia, Armenia e Irán) por lo que no es posible atravesar sus puestos fronterizos mediante automóvil, autobús o ferrocarril. Los viajes entre Azerbaiyán y sus vecinos deben hacerse, por tanto, mediante avión".

Armenia

Pasa como con Azerbayán, en Armenia se recomienda abstenerse de ir a zonas próximas a la frontera con este último: la región de Tavush, la de Gegharkunik y la de Syunik.

Bahréin

Tal y como se advierte en la web del Ministerio de Exteriores, el espacio aéreo se encuentra actualmente cerrado. Tan solo tiene abierta la frontera terrestre con Arabia Saudí, desde donde vuelan para abandonar el país. Por lo que desde el Gobierno se recomienda no viajar o aplazarlo para más adelante.

Emiratos Árabes Unidos

En el caso de este país, el "espacio aéreo está parcialmente abierto, con regímenes de corredores aéreos seguros", según reza la web de Exteriores. Tienen frontera terrestre abierta con Omán para repatriar a personas de otros países y, en el caso, de que haya españoles presentes intenten evitar, en la medida de lo posible, manifestaciones y aglomeraciones y estar informado constantemente. "Las fronteras terrestres permanecen abiertas con Omán, cuyo espacio aéreo está abierto ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad", explica Exteriores.

Irak

El Gobierno de España, en la web del Ministerio de Exteriores, desaconseja viajar a Irak, por estar inmerso en el conflicto regional y tener el espacio aéreo cerrado. Se desaconseja especialmente viajar a zonas fronterizas con Siria, Turquía e Irán. Los últimos avisos apuntan a la posibilidad de que las milicias proiranís ataquen los hoteles y a los turistas.

Jordania

El Ministerio de Exteriores aconseja a los ciudadanos que planearan viajar a Jordania "aplazar su viaje hasta nuevo aviso" porque "el espacio aéreo está sufriendo cierres intermitentes". Para aquellos que estén en el país, Exteriores recomienda abandonar el país, aprovechando que el espacio aéreo sigue abierto.

Kuwait

Uno de los nuevos países a los que el Gobierno recomienda no viajar. Esta nación está muy en medio de todo el conflicto bélico, al hallarse en el Golfo Pérsico y ser aliada estadounidense, por lo que el espacio aéreo permanece cerrado. Exteriores aconseja "aplazar viaje hasta nuevo aviso", además de que el espacio aéreo está cerrado.

Líbano

También se desaconseja viajar al Líbano. El Ministerio recomienda que los españoles que se encuentren allí abandonen el país cuanto antes usando los medios disponibles. La situación es especialmente crítica en el sur del país, destino de los bombardeos israelís durante los últimos días.

Libia

Otro país que se suma al listado de países a los que se desaconseja viajar es Libia. La situación de seguridad en el país sigue siendo de "riesgo extremo" pese a su progresiva estabilización, por lo que los problemas de seguridad pueden afectar al transporte aéreo y los desplazamientos por carretera. "A pesar de mantenerse el alto el fuego y la progresiva estabilización del país, la situación de seguridad sigue estando clasificada como de “riesgo extremo” por todos los indicadores nacionales a internacionales sin excepción", explican en la web del Gobierno.

Pakistán

En el caso de Pakistán, el Gobierno considera que es un destino de "alto riesgo". Advierte de que "buena parte del territorio no es seguro" por lo que recomienda encarecidamente "extremar la precaución" en caso de que se necesite viajar a la zona. "La situación es volátil y podría deteriorarse con rapidez en cualquier momento". "A la luz de los últimos acontecimientos acaecidos en el contexto del enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán, se recomienda tomar siempre medidas de seguridad y autoprotección, y mantenerse alejado de concentraciones de personas y despliegues policiales. Se recomienda encarecidamente extremar las precauciones los viernes, días especialmente peligrosos en términos de seguridad en todo el país".

Qatar

Al igual que en Kuwait, el Gobierno aconseja que se aplace el viaje hasta nuevo aviso, al estar su espacio aéreo cerrado. Las fronteras terrestres permanecen abiertas con Arabia Saudí, con espacio aéreo abierto para ayudar a los extranjeros que deseen volver a su país. "El espacio aéreo se encuentra actualmente cerrado. Las fronteras terrestres permanecen abiertas con Arabia Saudí, cuyo espacio aéreo está abierto ofreciendo opciones para abandonar la región en la medida en que vaya siendo posible hacerlo en condiciones de seguridad", explican en Exteriores.

Siria

En Siria pasa como con Irak, el Ministerio de Exteriores desaconseja el viaje salvo por "razones de extrema necesidad" y siempre evitando algunas zonas, en concreto las zonas costeras de Tartus y Latakia, la provincia de Suwayda, las zonas fronterizas con Turquía y el noreste (como Raqqa y Deir Ezzor). "Ante la situación de seguridad en la región, se recomienda encarecidamente que se mantenga un estado de alerta", insisten. Se advierte que aunque el espacio aéreo está abierto puede ser cerrado en cualquier momento: "Debido a la situación de seguridad conflicto en la región, el espacio aéreo puede ser cerrado en cualquier momento, por ello, tenga presente que su vuelo puede ser cancelado y/o modificado sin previo aviso. No hay vuelos, ni desde, ni hacia Damasco o Alepo. Existe una situación de colapso en la frontera terrestre entre Líbano y Siria por el paso de Masnaa (Jdeidet Yabous), por la masiva afluencia de ciudadanos libaneses, cuyo acceso a Siria está restringido".

Argelia

Aunque Argelia no está directamente afectada por la guerra de Irán, lo cierto es que Exteriores alerta de que los españoles deben viajar al país con especial precaución. "Ante la situación de inseguridad, se recomienda evitar cualquier desplazamiento fuera de los centros urbanos en las zonas fronterizas con Mali, Libia, Túnez y Níger. Existe amenaza terrorista contra ciudadanos españoles en la zona de los campamentos saharauis: Ante la posibilidad de secuestros y atentados contra españoles en los campamentos saharauis de Tinduf, se recomienda NO viajar a la zona y que todos los viajeros españoles cuya presencia no sea imprescindible la abandonen en cuanto sea posible.

