Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El senador republicano Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España El veterano senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha reclamado al mandatario que retire las bases estadounidenses en España por la negativa del Gobierno español a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel. Graham, que ha insistido en que Irán estaba "a unas semanas" de obtener armas nucleares y ha recalcado que las autoridades iraníes son "nazis" que "están locos" y que si hubieran logrado armamento atómico, "lo hubieran usado", si bien Teherán ha insistido en todo momento en que su programa nuclear tiene únicamente fines civiles, mientras que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha subrayado que no hay pruebas de que el país asiático tuviera intención de desarrollar armas nucleares.

El gas natural cae con fuerza, más del 15 %, hasta los 47 euros El precio del gas natural ha abierto la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15%, hasta los 47 euros por megavatio hora (MWh), en un contexto de esperanza entre los inversores después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurase que la guerra con Irán podría terminar pronto. A las 8.15 horas, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se hunde el 15,16 %, hasta los 47,8 euros por megavatio hora (MWh).

El petróleo brent cae más del 6 % hasta los 92 dólares tras las declaraciones de Trump, El precio del barril de brent, tras dispararse en la víspera, cae en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Oriente Próximo. A las 7 horas de este martes (6.00 GMT), los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53 % respecto al cierre del lunes, hasta esos 92,44 dólares el barril. En la víspera, precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29%, hasta situarse cerca de los 120 dólares -máximos desde 2022-, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.

Israel concluye otra ola de ataques contra la entidad financiera de Hizbulá en el Líbano La aviación israelí volvió a bombardear el lunes infraestructuras de Al Qard Al Hasan, la entidad financiera vinculada al grupo chií libanés Hizbulá, a lo largo de Líbano, según un comunicado emitido por las fuerzas armadas este martes. "Ayer (lunes), cazas de la Fuerza Aérea israelí completaron una serie adicional de ataques en activos e instalaciones de almacenamiento de la Asociación Al Qard Al Hasan, que financia las actividades terroristas de Hizbulá a través del Líbano", recoge el comunicado. En la última semana, el Ejército de Israel ha atacado hasta 30 objetivos de la entidad bancaria, a la que atribuye proveer de fondos para la compra y producción de armas, además de para pagar salarios, a Hizbulá.

Azerbaiyán envía ayuda humanitaria a Irán tras la conversación entre los presidentes de ambos países Azerbaiyán envió un cargamento de alimentos en calidad de ayuda humanitaria a Irán, tras la conversación telefónica sostenida el pasado domingo entre el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, informaron hoy fuentes oficiales. El envío "tiene como objetivo garantizar las necesidades del vecino y amigo pueblo iraní", informó a EFE un representante del Gobierno azerbaiyano.

Irán dice que China, Rusia y Francia les han contactado para hablar de un alto el fuego El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego. Durante una entrevista, recogida este martes por la agencia persa ISNA, Gharibabadi también precisó que "nuestra primera condición para un alto el fuego es que la agresión no se repita". Ante las peticiones de alto el fuego, Gharibabadi dijo que la respuesta es clara: "No iniciamos la agresión ni la guerra", y defendió que su país se está defendiendo.

EEUU afirma haber alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán tras diez días de ofensiva El Ejército de Estados Unidos ha afirmado a última hora de este lunes que sus fuerzas han alcanzado "más de 5.000" objetivos en Irán en los diez primeros días de la llamada operación Furia Épica -lanzada junto a Israel-, en la que, asegura, busca "desmantelar el aparato de seguridad iraní", mientras Teherán ha cifrado en más de 1.200 las víctimas mortales.

Trump amenaza con atacar Irán "20 veces más fuerte" si detiene el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses "lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora", después de que Teherán haya ofrecido paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales.

Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 250 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Próximo ha aterrizado este martes en España procedente de Omán, según ha informado el Ministerio de Defensa. Se trata de la tercera evacuación que realizan las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico. En las dos misiones anteriores finalizadas la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda. En ambas el Ministerio de Defensa empleó un A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y aterrizó en Omán.