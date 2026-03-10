Mercadona logra unas históricas ventas de 41.900 millones en 2025 y un beneficio de 1.729

Mercadona ha cerrado el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Con esta espectacular cifra de negocio la cadena valenciana de supermercados, con presencia también en Portugal, se consolida como primera en el 'ranking' español de compañías por volumen de ventas. Del total, 39.800 correspondieron a España y el resto a Portugal.

Roig ha definido el ejercicio de 2025 como un "año histórico". Mercadona, que ya tiene 115.00 trabajadores y 2.000 proveedores, ha subido un 0,6% en cuota de mercado y llega al 28,55 %. La venta 'online' ya asciende a 1.061 millones, tras subir un 2,5% en 2025.

Las últimas cuentas de explotación de Mercadona reflejan un beneficio neto de 1.729 millones, frente a los 1.384 millones de euros en 2024; es decir, un 24,9 % más que en el año anterior. 1.383 se han reinvertido en la empresa y 346 se han repartido en dividendos para los accionistas (que son el 20%)

Roig asegura que Mercadona "quiere tener una calidad contundente y al mejor precio posible". Y marca un rumbo de cara al futuro: "calidad y surtido eficiente". Asimismo, ha detallado que aquellos trabajadores que llevan más de cuatro años en la empresa reciben un salario neto de 2.200 euros en 12 pagas. En 2025, se crearon 5.000 nuevos empleos.

La cifra de tiendas asciende a 1.672 y dice el presidente de la cadena que "ya se mueve poco". Tras abrir 43 nuevas, cerrar 45 y reformar, 14; el máximo dirigente de la cadena de supermercados asegura que quiere tiendas más cómodas y rentables. El nuevo modelo de "tienda 9" tendrá más espacio para las comidas preparadas y espacio para frescos. La compañía invertirá 3.700 millones de euros en el desarrollo de la 'Tienda 9', modelo que gestionará por procesos en lugar de por negocios.

"Todos los proveedores ganan dinero"

Respecto a la estrategia de Mercadona con sus proveedores, que suman unas 2.000 firmas, Roiga ha destacado que han invertido 1.700 millones de euros y han generado 5.200 nuevos puestos de trabajo."Todos los proveedores de Mercadona obtienen beneficios", puntualiza el máximo propietario de la compañía.

"Orgulloso de pagar impuestos"

"Tenemos orgullo de pagar impuestos, lo que toca", ha comentado Roig. Del impuesto de beneficios para 690 millones, con una tasa efectiva del 22,8%. A la Seguridad Social abona 1.100 millones. Del IRPF, 675 millones y del IVA, 719 millones La Seguridad Social de los trabajadores es de 223 millones. En total, 3.400 millones de euros. Mercadona no cerró durante el apagón del 28 de abril porque cada tienda tiene grupos electrógenos para seguir funcionando. "Se dispararon las ventas", ha apuntado Roig. Ha ayudado a 4.600 negocios, entre pymes y autónomos. El 97% están abiertos.

Mercadona genera el 3,1% del empleo total de España (647.000 personas, entredirectoss, indirectos e inducidos), con una aportación del 1,9% del PIB; según un estudio del IVIE.

Objetivos para 2026

El máximo dirigente del buque insignia de a distribución comercial en España se propone crecer un 3,5% en ventas durante 2026, en comparación con el ejercicio anterior. Además, creará 1.000 nuevos empleos e invertirá 1.000 millones, parte de los cuales se destinarán a completar obras en bloques logísticos y establecimientos.

Descarta iniciar su actividad más allá de España y Portugal. "No iremos a otros países", sentencia Roig al ser preguntado por esta cuestión.

Noticias relacionadas

La cadena española líder en el sector de los supermercados ha destinado un total de 1.000 millones a “mejorar el poder adquisitivo” de sus 115.000 trabajadores a través de diferentes iniciativas, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado. La enseña de la familia Roig ha repartido en marzo una prima por objetivos de 780 millones de euros de parte de sus beneficios. A ello se suma un incremento salarial, con un impacto de 125 millones, y la mejora de la jornada laboral, estimada en otros 100 millones de euros. Respecto a la prima, se trata de dos abonos, uno entre aquellos empleados con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a los que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

Suscríbete para seguir leyendo