Barragán: "Hay avances, hay cambio de enfoque y hay resultados, pero queda una tarea enorme por hacer en Canarias"

Una política útil que devuelva certezas a los canarios. Ese fue el eje sobre el que el portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC), José Miguel Barragán, articuló este miércoles su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Un discurso en el que defendió la gestión del Gobierno autonómico en diferentes áreas y reivindicó los avances logrados en los tres primeros años de legislatura. No obstante, se alejó del triunfalismo, y admitió que los principales problemas del Archipiélago siguen requiriendo nuevas medidas y más trabajo institucional. "Hay avances, hay cambio de enfoque y hay resultados, pero queda una tarea enorme por hacer", afirmó.

El dirigente nacionalista insistió en que la política debe responder a las preocupaciones reales de la ciudadanía y alejarse del ruido y la polarización que, a su juicio, domina el panorama político estatal. Para explicarlo recurrió a una imagen cotidiana que utilizó como metáfora del debate público. "En Canarias hay un lugar donde la política se pone a prueba, sin micrófonos ni titulares: la mesa de la cocina de una casa", señaló. Es ahí, dijo, donde las familias hablan de si podrán pagar un alquiler, tener hijos o mantener su calidad de vida.

Política útil

Según defendió, lo que reclaman los ciudadanos no son grandes discursos sino certezas y estabilidad. "La gente no nos pide lo imposible, nos pide que la política sea útil", sostuvo. En ese sentido, advirtió de una sensación creciente de incertidumbre -agravada ahora por el panorama internacional incierto- entre muchas familias canarias, resumida en una frase que, según dijo, se repite cada vez más: "yo ya no me atrevo a planificar".

La vivienda ocupó buena parte de su intervención. Barragán la situó como uno de los principales obstáculos para el proyecto de vida de la población, especialmente entre los jóvenes isleños. "Sin vivienda no hay proyecto de vida", afirmó. El portavoz nacionalista defendió el rumbo de las políticas que ha iniciado el Ejecutivo en esta área, con la declaración de emergencia habitacional y el refuerzo del presupuesto y de los programas de ayuda para facilitar el acceso a una vivienda.

Entre otras medidas, destacó el impulso a nuevas promociones residenciales -con unas 3.700 viviendas en distintas fases- y el despliegue de ayudas directas para el acceso a la vivienda, incluidas las dirigidas a jóvenes. Aun así, sostuvo que el problema requiere cambios estructurales para aumentar la oferta y corregir las tensiones del mercado.

"Un pueblo abierto"

En ese contexto, defendió el debate abierto sobre la compra de vivienda por parte de extranjeros en las Islas. A su juicio, se trata de una discusión necesaria para evitar que el mercado expulse a quienes viven y trabajan en el Archipiélago. "Una cosa es ser un pueblo abierto, que lo somos, y otra mirar para otro lado cuando el mercado expulsa a quienes viven y trabajan aquí", afirmó.

Barragán también repasó algunos de los datos que, según dijo, reflejan avances en áreas como la sanidad o la dependencia. En el ámbito sanitario destacó la reducción de las listas de espera quirúrgicas desde 2023 y el aumento del presupuesto destinado al sistema público. En dependencia, subrayó la reducción de los tiempos de tramitación y el aumento del número de personas incorporadas al sistema en los últimos meses. "No hablamos solo de cifras; hablamos de tranquilidad para las familias", señaló.

El portavoz de CC defendió además que la estabilidad política del Ejecutivo canario ha permitido impulsar estas medidas en un contexto que calificó de convulso. Frente a la parálisis que, a su juicio, existe en la política estatal, sostuvo que el Gobierno autonómico ha optado por actuar ante los grandes desafíos que afronta el Archipiélago. "Es preferible errar por acción que equivocarnos por omisión", reconoció.

"Pataleta reivindicativa"

Y defendió la importancia de defender el decreto Canarias ante el Estado. El portavoz nacionalista insistió en que no se trata de una reivindicación puntual, sino de una hoja de ruta política para garantizar que las singularidades de las Islas sean tenidas en cuenta en decisiones clave como la financiación, la política migratoria o el reparto de fondos europeos. "No es una pataleta reivindicativa, es una afirmación de dignidad política", aclaró. Barragán utilizó parte de su tiempo en la tribuna para reclamar al Estado que atienda las demandas de Canarias sin "paternalismo" y defendió que el autogobierno también pasa por hacer valer los intereses del Archipiélago tanto en Madrid como en Bruselas.

En el espacio para la réplica el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció las palabras del portavoz nacionalista y coincidió con él en la idea de que los avances obtenidos solo son el primer paso del camino. "Resolver los problemas estructurales de Canarias va más allá de una legislatura", reconoció el líder del Ejecutivo, que se propuso dejar al siguiente Gobierno una Canarias mejor de la que encontró hace tres años. "Barragán habló de rumbo y método y es importante, sabemos a dónde queremos ir y tenemos disciplina y estabilidad para hacerlo", apuntó.

