Las tensiones en Oriente Próximo dan oxígeno al petróleo y arrastran a las Bolsas

Los parqués siguen navegando en aguas turbulentas. El batacazo de ataques en el estrecho de Ormuz, la franja marítima más comprometida por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, ha dado otro balón de oxígeno al petróleo este miércoles. El barril del Brent, la referencia europea, vuelve a ascender un 4% hasta marcar los 91 dólares, mientras que su hómologo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), marca los 86 dólares. El Ibex 35 ha vuelto a los números rojos este miércoles, con una caída del 0,66% al mediodía, situando al índice por debajo de los 17.400 puntos. Los ascensos en los mercados petroleros se producen a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya propuesto abrir el grifo a la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para apaliar los precios disparados.

Asimismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado en un Desayuno Informativo de 'Europa Press' que la cantidad duplicaría la liberación de reservas de Ucrania, por lo que, en principio, rondaría los 400 millones de barriles, lo que concuerda con la información manejada por 'Bloomberg'.

Como consecuencia de esta noticia, el precio del crudo oscilaba en torno a los 90 dólares por barril, registrando en la media sesión subidas en el orden del 4%. El barril Brent, por su parte, se colocaba en los 91,83 dólares, con un avance del 4,51%. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, marcaba 87,15 dólares, ligeramente más barato, con un avance del 4,21%.

En el terreno empresarial español, Inditex ha anunciado un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

Con este contexto, los valores más alcistas del Ibex 35 alrededor de las 13:00 eran Solaria (+4,54%), Inditex (+2,46%), Repsol (+1,93%) y el Sabadell (+0,60%). Por otra parte, las acciones más castigadas correspondían a Rovi (-3,43%), Telefónica (-2,07%), Indra (-1,85%) y Ferrovial (-1,68%). Pese a la noticia de la liberación de las reservas

Noticias relacionadas

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente navegaban la media sesión del día de hoy con caídas: el DAX alemán perdía

Suscríbete para seguir leyendo