Irán multiplica sus ataques contra los países del Golfo mientras aumenta el precio del petróleo mundial

Irán ha multiplicado, durante la madrugada y mañana de este jueves, sus ataques con misiles balísticos y drones contra varios países del Golfo, en un intento claro por parte de Teherán de desestabilizar la región y limitar el comercio de petróleo mundial.

Desde el inicio de los ataques de Israel y EEUU el 28 de febrero —con el asesinato sorpresa en un bombardeo del hasta entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí— la estrategia de Irán ha sido la de atacar a casi todos sus vecinos, sobre todo los países del Golfo, para que sus gobiernos presionen a Washington y que termine la ofensiva.

De momento, la táctica no solo no ha funcionado, sino que ha conseguido que países como Omán y Qatar, antes amigables con Irán, prometan responder militarmente a los bombardeos constantes contra su territorio.

Este jueves, dichos ataques han subido de tono: Kuwait ha informado a primera hora de la mañana que su aeropuerto internacional y una estación petrolífera ha sido alcanzadas por un dron iraní, mientras que un rascacielos residencial en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, ha sido golpeado también durante la noche.

Hay más: Arabia Saudí ha asegurado haber interceptado varios drones que iban en dirección a la central petrolífera de Shaybah, en el este del país; Bahréin ha dicho que varios drones han caído cerca de su aeropuerto; Qatar ha sufrido un ataque de drones y en Omán, durante la noche de este jueves y miércoles por la tarde, torres de almacenamiento de petróleo en el puerto de Salalah fueron alcanzadas. Hasta la fecha, ninguno de estos países ha respondido a los ataques constantes de Irán contra su territorio.

"Irán está preparando otros escenarios para abrir frentes de guerra en los que nuestros enemigos no están preparados. Vengaremos la muerte de nuestros mártires", ha dicho este jueves el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en su primera declaración pública, hecha por escrito. El hombre fue herido en el bombardeo que mató a su padre, Alí Jameneí, y se desconoce su estado de salud actual.

Escalada bélica y bursátil

A todos estos bombardeos contra el Golfo se han sumado varios ataques en las últimas horas contra al menos dos petroleros en aguas territoriales iraquíes, además de un tercer barco carguero cerca del estrecho de Ormuz. Este miércoles, Irán confirmó haber atacado dos de los tres buques que fueron alcanzados en este paso, una de las vías principales del mundo para el comercio de petróleo.

Desde el inicio de la guerra, Teherán ha asegurado que no permitirá el paso de ningún barco de cualquier país aliado de EEUU o Israel por el estrecho, por el que se transporta el 20% del crudo mundial, cuyo precio se ha disparado en los últimos días ante la escalada de los ataques y tensión en la zona.

El precio del barril ya ha superado este jueves los 100 dólares, y los expertos consideran que, cuanto más se alargue el conflicto, más difícil será conseguir que vuelva a los niveles en los que estaba hace dos semanas, antes del inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

"La guerra en Oriente Próximo está creando la disrupción de suministro de petróleo más grande de la historia", ha asegurado este jueves la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El país que ha mantenido sus niveles de exportación es Irán, cuyos cargueros han podido, durante los últimos días, continuar mayormente su paso por Ormuz y en dirección sobre todo a China, según imágenes de satélite revisadas por empresas especialistas en el comercio de crudo mundial.

La República Islámica exporta la inmensa mayoría de su petróleo a través de la isla de Kharg, al este de Kuwait. Esta isla, un enclave estratégico para Teherán, no ha sido golpeada en ninguna ocasión por Washington y Tel Aviv, cuyos bombardeos constantes y diarios se han centrado sobre todo en posiciones civiles y militares del Gobierno iraní en la costa del golfo Pérsico y los alrededores y centro de Teherán.

Estos ataques han causado ya el desplazamiento de más de tres millones de personas, según Naciones Unidas. "La cifra aumentará si las hostilidades persisten. Esta escalada es preocupante, y requerirá de un aumento en las necesidades humanitarias", ha dicho este jueves la agencia de refugiados de la ONU en un comunicado.

Atacar e inhabilitar Kharg, según los expertos, destruiría por completo la capacidad iraní de exportar petróleo durante meses, y supondría un shock enorme para las bolsas mundiales.

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"¡Patria o muerte! Cualquier agresión contra territorio de las islas iraníes eliminará toda forma de límite en nuestros ataques. Abandonaremos toda contención, y haremos que el golfo Pérsico fluya con la sangre de los invasores. Y la sangre de los soldados estadounidenses será responsabilidad personal del presidente de EEUU, Donald Trump", ha dicho este jueves el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf. El hombre, junto con el líder del Consejo de Seguridad Nacional persa, Alí Larijaní, es quien dirige la guerra dentro de los círculos de poder de Teherán, según los expertos.

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