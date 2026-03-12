Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca buques y depósitos en el estrecho de Ormuz y el petróleo supera de nuevo los 100 dólares

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Reino Unido envía un destructor al Mediterráneo oriental y continúa mandando aviones a Oriente Próximo El Ministerio de Defensa británico ha informado este miércoles de la partida del destructor 'HMS Dragon' de Tipo 45 desde Portsmouth al Mediterráneo oriental, a fin de "ayudar a proteger" sus "activos e intereses", y ha afirmado que sus aviones y cazas continúan contribuyendo a la defensa de sus activos en Oriente Próximo y de sus aliados regionales, ante las represalias iraníes por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de ataques a Ormuz El precio del brent, de referencia en Europa parea el petróleo, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial. El barril de petróleo de brent subía este jueves un 8,31 % alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas. El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Trump dice que EEUU investiga un supuesto complot iraní con drones contra California El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California. Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Trump dice que la guerra contra Irán "está ganada", pero sugiere que continuará la ofensiva El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar. "La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz y que han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor. En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado un incidente a cinco millas náuticas (unos ocho kilómetros) al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde dos buques petroleros han sido objeto de ataques que han provocado incendios a bordo de las embarcaciones.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica para contener la escalada del petróleo El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz. (Seguir leyendo)

Israel inicia una "amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán El Ejército israelí anunció este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán, en plena escalada del conflicto regional tras varios días de enfrentamientos directos entre Israel e Irán. En un breve mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron de que han iniciado "una amplia ola de ataques en Teherán", sin ofrecer por el momento más detalles sobre los objetivos o el alcance de la operación.

Más de veinte muertos y cincuenta heridos en nuevos ataques de Israel contra el Líbano Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá. Un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, resultó en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.

El Pentágono desmantela oficinas que habrían investigado el bombardeo a la escuela en Irán El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, desmanteló las oficinas de supervisión del Pentágono que habrían investigado el ataque a una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el pasado 28 de febrero de 2026 en el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí. El año pasado, Hegseth recortó todas las instituciones que, a su entender, no contribuían al objetivo de "letalidad", y por ello afectaron al grupo encargado de limitar el riesgo para los civiles, conocido como el Centro de Excelencia para la Protección Civil, según el portal Politico.