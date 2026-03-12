Mojtaba Jameneí dice que mantendrá el cierre del estrecho de Ormuz y amenaza con abrir más frentes de guerra

Su voz era una absoluta incógnita. Poco o casi nada sabía de él hace tan solo dos semanas la gran mayoría de los iraníes, que conocía su nombre tan solo por ser el hijo del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y por aparecer siempre en las quinielas de una posible sucesión, nunca en las posiciones de favorito.

Pero el domingo pasado, tras la muerte de su padre, ocurrió: Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue elegido nuevo líder supremo de la República Islámica. Desde entonces, no ha aparecido en público, elevando los rumores sobre su estado, pues resultó herido en el mismo bombardeo que mató a su padre. Este jueves, el misterio sobre su voz y su salud se ha mantenido, pues el primer discurso al país ha sido por escrito y lo ha leído una presentadora en la televisión pública mientras se proyectaba en pantalla una bandera de Irán y una fotografía del dirigente.

Manifestación en Teherán en apoyo al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) / Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

"Vengaremos la muerte de nuestros mártires. Quiero agradecerles a nuestros heroicos soldados, que están resistiendo cuando nuestro país está bajo ataque. [...] El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, y seguiremos nuestra lucha hasta que todas las bases de EEUU en la región sean expulsadas. Los países del Golfo deben clarificar su posición frente a nuestros agresores", ha dicho Mojtaba Jameneí, en un claro desafío a Estados Unidos e Israel. "Irán está preparando otros escenarios para abrir frentes de guerra en los que nuestros enemigos no están preparados", ha añadido.

"Hasta ahora, tan solo hemos podido vengar la sangre de nuestros mártires de una forma limitada. Pero conseguir nuestra venganza será nuestra prioridad, por encima de todo. El crimen que nuestro enemigo cometió en Minab —cuando un bombardeo supuestamente estadounidense impactó contra una escuela primaria y mató a casi 170 personas— y otros casos similares tienen un estatus especial en esta rendición de cuentas", ha continuado el nuevo líder supremo iraní, afectado personalmente por los ataques: aparte de su padre, Mojtaba perdió en el bombardeo sorpresa del 28 de febrero a su madre, su esposa y un hijo.

UKMTO informa de 3 barcos alcanzados por proyectiles en Ormuz y alrededores últimas horas. / NEIL HALL

Ataques hacia todos

A pesar de que Irán asegura haber tenido como objetivo tan solo las bases militares de EEUU en el golfo Pérsico —una posición repetida por Mojtaba en su discurso—, la República Islámica ha estado constantemente atacando posiciones civiles, sobre todo en Qatar, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, cuyas instalaciones petrolíferas han sido objetivo de los misiles balísticos y drones iraníes.

"La República Islámica no busca establecer dominación o colonialismo en la región, y está preparada para mantener relaciones cálidas y amigables con todos sus vecinos", ha destacado el nuevo líder supremo, que ha recomendado a los países del Golfo "cerrar esas bases lo antes posible".

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Jameneí ha tenido unas palabras también para las milicias aliadas en la región --los hutíes de Yemen, la guerrilla libanesa de Hizbulá y las Unidades de Movilización Popular (UMP) iraquíes--, brazos que Irán ha mantenido para dominar política y militarmente estos países, además de con Hamás en Gaza y el caído régimen de Bashar al Asad en Siria.

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