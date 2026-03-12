El petróleo vuelve a superar los 100 dólares tras insistir Jameneí en el cierre de Ormuz

El petróleo no encuentra techo. El crudo sigue sin dar tregua en los mercados financieros y rebota cerca de un 10%, hasta superar la barrera de los 100 dólares por barril este jueves. El nerviosismo ha vuelto al mercado energético después de que el nuevo líder supremo iraní, Motjaba Jameneí, redoblara su apuesta por mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las arterías clave del comercio mundial controlada por Teherán.

Esta franja marítima transporta una quinta parte del petróleo que consume el mundo y ha permanecido colapsado desde el estallido de la guerra. Las fuertes revalorizaciones se producen a pesar de la histórica decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que supuso la liberación de 400 millones de barriles de petróleo para apoyar al mercado tensionado.

El repunte se produce, además, a pesar de la histórica decisión adoptada este miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de crudo para calmar los precios disparados.

"Sin duda, hay que seguir utilizando la palanca del cierre del estrecho de Ormuz", manifestó Jameneí en unas declaraciones emitidas por los medios de comunicación estatales iraníes. El nuevo líder supremo no ha hecho las declaraciones delante de las cámaras por motivos de seguridad. "Se han realizado estudios para abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable. Y su activiación tendrá lugar si persiste el estado de guerra".

Las primeras declaraciones del líder supremo iraní desde que sucedió a su padre asesinado han vuelto a agitar a los mercados. La cotización del crudo, tanto en Europa como en Estados Unidos, avanza a ritmos cercanos del 10%. El Brent supera los 101 dólares por barril, mientras que el barril del West Texas Intermediate (WTI) ahora cotiza a un precio cerca de los 96 dólares. Además, bruscas oscilaciones en la cotización se producen a pesar de que los países del G7 hayan apoyado la decisión del organismo de coordinar para aliviar al mercado.

Los 400 millones de barriles que la AIE ha acordado liberar suponen aproximadamente un tercio de las reservas mundiales del organismo, y buscaban aliviar la escasez de petróleo producida por la clausura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que cada día transita un 20% de todo el crudo consumido a nivel mundial. Sin embargo, dado el recrudecimiento de la tensión en Irán, de poco ha servido el anuncio de la AIE, que se dibuja más como una solución transitoria que no afectará al problema de fondo: la inoperabilidad del estrecho.