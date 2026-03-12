Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Sube más de un 10%

El petróleo vuelve a superar los 100 dólares tras insistir Jameneí en el cierre de Ormuz

El crudo sigue desbocado en los mercados internacionales, después de que las renovadas tensiones en Oriente Medio hayan pesado más que el alivio temporal propuesto por la AIE

El brent cae un 11,28%, hasta los 87,80 dólares, ante posible desescalada en Oriente Medio

El brent cae un 11,28%, hasta los 87,80 dólares, ante posible desescalada en Oriente Medio

Jaime Mejías

Monique Zamora Vigneault

El petróleo no encuentra techo. El crudo sigue sin dar tregua en los mercados financieros y rebota cerca de un 10%, hasta superar la barrera de los 100 dólares por barril este jueves. El nerviosismo ha vuelto al mercado energético después de que el nuevo líder supremo iraní, Motjaba Jameneí, redoblara su apuesta por mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las arterías clave del comercio mundial controlada por Teherán.

Esta franja marítima transporta una quinta parte del petróleo que consume el mundo y ha permanecido colapsado desde el estallido de la guerra. Las fuertes revalorizaciones se producen a pesar de la histórica decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que supuso la liberación de 400 millones de barriles de petróleo para apoyar al mercado tensionado.

El repunte se produce, además, a pesar de la histórica decisión adoptada este miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de crudo para calmar los precios disparados.

"Sin duda, hay que seguir utilizando la palanca del cierre del estrecho de Ormuz", manifestó Jameneí en unas declaraciones emitidas por los medios de comunicación estatales iraníes. El nuevo líder supremo no ha hecho las declaraciones delante de las cámaras por motivos de seguridad. "Se han realizado estudios para abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable. Y su activiación tendrá lugar si persiste el estado de guerra".

Las primeras declaraciones del líder supremo iraní desde que sucedió a su padre asesinado han vuelto a agitar a los mercados. La cotización del crudo, tanto en Europa como en Estados Unidos, avanza a ritmos cercanos del 10%. El Brent supera los 101 dólares por barril, mientras que el barril del West Texas Intermediate (WTI) ahora cotiza a un precio cerca de los 96 dólares. Además, bruscas oscilaciones en la cotización se producen a pesar de que los países del G7 hayan apoyado la decisión del organismo de coordinar para aliviar al mercado.

Los 400 millones de barriles que la AIE ha acordado liberar suponen aproximadamente un tercio de las reservas mundiales del organismo, y buscaban aliviar la escasez de petróleo producida por la clausura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que cada día transita un 20% de todo el crudo consumido a nivel mundial. Sin embargo, dado el recrudecimiento de la tensión en Irán, de poco ha servido el anuncio de la AIE, que se dibuja más como una solución transitoria que no afectará al problema de fondo: la inoperabilidad del estrecho.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo a lo largo del tiempo.

Una solución transitoria

José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de Afi, considera que la incertidumbre por las nuevas tensiones en Irán y las informaciones surgidas en EEUU, que sugieren que la guerra podría mantenerse en el tiempo, han terminado pesando más que las medidas de apoyo en forma de liberación de stock. "Aunque la liberación de stocks de crudo es muy intensa, la falta de visibilidad sobre la duración del conflicto —y el hecho de que una gran parte de la capacidad de refino global está en la zona afectada por la guerra— introduce un factor de riesgo evidente: cada día que pasa, se consume un porcentaje no despreciable de estos stocks liberados", argumenta Amor.

Manuel Pinto, analista de XTB, coincide en esta tendencia. La liberación de reservas servirá como medida transitoria, pero el problema de fondo permanece intacto, explica. "Si hacemos cálculos, las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que normalmente dependen del Estrecho de Ormuz, totalizan aproximadamente algo más de 16 millones de barriles diarios. Incluso si los oleoductos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desviaran unos 7 millones de barriles diarios y una liberación coordinada de emergencia de existencias añadiera esos 4 millones de barriles diarios, aún se interrumpiría el suministro de entre 4 y 5 millones de barriles diarios (aproximadamente un tercio de las exportaciones normales de crudo de la región)", detalla, poniendo aún más en valor el comercio proveniente de Ormuz.

Lo peor puede estar por llegar

Los estrategas de Macquarie, liderados por Vikas Dwivedi, consideran que los mercados petroleros "siguen siendo demasiado optimistas sobre las crecientes pérdidas de suministro a través de Ormuz, y que los escenarios alcistas de 150 dólares por barril de crudo son cada vez más realistas". "El cierre de Ormuz podría desencadenar paradas en cadena: hasta ahora se han mantenido las cargas, pero ya hay cierres de campos en Irak, Kuwait y Catar. Si las interrupciones persisten, Macquarie prevé recortes de producción más amplios la próxima semana y Arabia Saudí se verá obligada a reducir la producción dentro de unos 20 días", apuntan los expertos, dejando entrever que sigue siendo posible que lo peor aún no haya llegado.

En cuanto a las cotizaciones del gas natural licuado (GNL), otra de las materias primas que sufren un sensible bloqueo en Ormuz, la escasez sigue notándose en los mercados. En su cotización en la Bolsa de Londres, el gas ganaba el pasado miércoles un 5,50% en el día, colocándose en los 127,6 peniques por termia. En cuanto a su cotización TTF, presente en la Bolsa de Países Bajos, el gas natural marcaba los 59,13 euros por megavatio/hora, con un avance del 3,66% en el día.

Noticias relacionadas

Las bolsas apuntan a nuevas caídas

Las principales Bolsas asiáticas también se han teñido de rojo este jueves. En Tokio, el Nikkei, el índice de referencia, ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi ha cedido un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,9% y la Bolsa de Shanghái se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%. Los futuros europeos, por su parte, apuntan a registrar caídas en la apertura, con cifras que oscilan entre el 0,6% y el 0,8%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents