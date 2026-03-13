Irán atribuye a una milicia afín de Irak el derribo de un avión cisterna de EEUU y Washington confirma la muerte de sus 6 tripulantes

Toda la tripulación, seis soldados estadounidenses han muerto este viernes por la madrugada tras el desplome de un avión cisterna estadounidense KC-135, que operaba dentro del espacio aéreo iraquí. Estos aviones son usados por el Ejército estadounidense para repostar de combustible a cazas y bombarderos mientras están en el aire.

"Las circunstancias del incidente están bajo investigación. Sin embargo, la pérdida del avión no ocurrió por fuego amigo ni por fuego enemigo", ha declarado este viernes por la mañana el comando central de EEUU.

Irán, no obstante, ha asegurado que las Unidades de Movilización Popular (UMP) iraquíes han sido las responsables del "derribo" del avión estadounidense. "Hemos disparado contra el aparato en defensa de la soberanía y el espacio aéreo de nuestro país", han declarado las UMP este viernes.

Este grupo, firme aliado de Irán, forma parte del conocido —y ahora diezmado— Eje de la Resistencia, un grupo de milicias afines, financiadas y comandadas por Teherán por todo Oriente Próximo. En este grupo están Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, Hizbulá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las UMP en Irak y, antes, el gobierno de Bashar al Asad en Siria.

Las UMP, en la actualidad, suponen un Estado en la sombra dentro de Irak, con un imperio económico detrás, y han conseguido tanto poder en los últimos años que el gobierno de Bagdad ni puede ni busca pararles: ahora las UMP tienen sus propias brigadas dentro del Ejército regular iraquí, a parte de sus propias formaciones políticas en el parlamento.

Irak: un país atrapado

Durante los últimos días de ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, la República Islámica ha multiplicado sus ataques con drones y misiles balísticos contra sus países vecinos en el golfo Pérsico, además de contra Irak.

Bagdad, de hecho, se encuentra en una enorme posición de debilidad, al ser un país que ha intentado mantener sus lazos tanto con Washington como con Teherán. Irán ha mayormente centrado sus ataques contra la ciudad de Erbil y el Kurdistán iraquí, donde EEUU tiene una base militar y un gran complejo consular.

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Ha sido en Erbil donde un ataque iraní ha acabado con la vida de un soldado francés, este mismo viernes, en la que supone la primera muerte europea en este conflicto, que se ha cobrado la vida ya de 2.000 personas. De ellas, más de 1.400 son dentro de Irán, a causa de los bombardeos de Washington y Tel Aviv.

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