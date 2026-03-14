Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jarg y a milicia proiraní en Bagdad Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, y mató además a tres milicianos proiraníes en el centro de Bagdad, donde la embajada estadounidense fue alcanzada por un dron causando un incendio. El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha hecho disparar los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares, y se sigue perfilando como la llave del conflicto que cumple dos semanas y que ha convertido Oriente Medio de nuevo en escenario de bombardeos diarios, con Israel intensificando su ofensiva sobre el Líbano.

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel posiciones estadounidenses Las fuerzas iraníes han lanzado durante la noche una nueva oleada de bombardeos, nombrada como la 48 por las autoridades del país persa, contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico y contra varias zonas de Israel, después de que Trump anunciara el ataque contra la estratégica isla de Jark, fundamental para la exportación del petróleo iraní. Según fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán recogidas por la agencia de noticias Fars, esta nueva ofensiva ha estado coordinada con el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el norte de Israel. Asimismo, otros objetivos anunciados por Irán han sido bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak.

Al menos doce trabajadores sanitarios muertos en un ataque israelí contra un centro de salud en el sur de Líbano Al menos doce profesionales sanitarios --médicos, paramédicos y enfermeros-- han perdido la vida este sábado en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano que ha alcanzado un centro de atención primaria en la localidad de Burj Qalawiya. Asimismo, otro trabajador del centro ha resultado herido y la cifra de fallecidos todavía es preliminar debido a que continúan las labores de rescate entre los escombros del edificio en busca de personas desaparecidas, según fuentes del Ministerio de Salud de Líbano recogidas por la agencia oficial libanesa NNA.

Trump anuncia un "poderoso" bombardeo contra una isla petrolera clave de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron "por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg", donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Al menos 12 médicos muertos en un ataque sobre el Líbano Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur del país, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según la información de la ANN.

Al menos seis muertos en un ataque con misiles en el centro de Irán Al menos seis personas han muerto en las últimas horas a causa de un ataque con misiles contra una localidad en la provincia iraní de Markazi, en el centro del país, en medio del conflicto desatado hace trece días desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, donde ya han fallecido más de 1.200 personas. El ataque ha tenido lugar en la aldea de Jeir Abad, dejando asimismo siete heridos, según indica la agencia de noticias iraní Fars, que lo atribuye al "enemigo estadounidense-sionista". La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Al menos ocho muertos en un ataque israelí a un edificio a las afueras de Sidón, en Líbano Al menos ocho personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra un edificio en la zona de Al Fawwar, a las afueras de la ciudad meridional libanesa de Sidón, una zona alcanzada de forma cada vez más frecuente. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado de que el balance preliminar de víctimas se sitúa en ocho muertos y nueve heridos, mientras los vecinos de esta zona de mayoría palestina aseguran que entre ellos hay varios niños.

Zelenski agradece el apoyo del hijo del sah de Irán a la soberanía de Ucrania El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha traslado su agradecimiento al hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, durante un encuentro mantenido este viernes en París, donde ha tratado de presentarse como líder de una eventual transición democrática en el país asiático después de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán matara al entonces líder de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei. "Ucrania desea sinceramente ver un Irán libre que no coopere con Rusia ni desestabilice Oriente Próximo, Europa y el mundo. Agradezco al príncipe heredero sus claras garantías de apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Nuestros equipos seguirán en contacto", ha indicado el mandatario en redes sociales.

EEUU despliega marines adicionales en Oriente Medio, según medios Estados Unidos ha enviado una expedición de marines a Oriente Medio, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes. El Wall Street Journal reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha aprobado una solicitud del Comando Central de Estados Unidos para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta, según tres funcionarios estadounidenses citados por el medio. Este grupo suele estar compuesto por varios buques y acompañado por unos 5.000 infantes de marina y marineros, detalla Wall Street Journal.