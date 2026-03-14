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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

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Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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