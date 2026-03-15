España expresa su apoyo a Líbano y refuerza la ayuda humanitaria y de refugio a ese país

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado su apoyo al Gobierno de Líbano ante "la dramática situación" que vive "víctima de una guerra ajena" y ha anunciado el refuerzo de la ayuda humanitaria de alimentos y refugio a ese país.

Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano, mientras planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.

"La dramática situación en Líbano es inaceptable. El pueblo libanés es víctima de una guerra ajena. Israel debe cesar los bombardeos y Hezbolla el lanzamiento de misiles", señala Albares en su cuenta de X.

Seguridad y estabilidad

El responsable de Exteriores explica que España sigue trabajando por el diálogo y la negociación para un futuro de seguridad y estabilidad en Líbano y en la región. "La extensión de la guerra no trae seguridad, solo más violencia y sufrimiento".

"Esta guerra ha provocado ya casi un millón de desplazados. Las órdenes de evacuación desproporcionadas, que rechazamos, los incrementan. Su protección es prioritaria. Por eso España refuerza la ayuda humanitaria de alimentos, material sanitario y de refugio a Líbano", concluye Albares.

Violencia en Cisjordania

Por otra parte, el gobierno español ha condenado la violencia en Cisjordania y ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin a la escalada de violencia iniciada desde el pasado 28 de febrero, como el asesinato de cuatro miembros de una familia palestina, dos de ellos niños, tras ser tiroteado su coche por la policía israelí.

"España traslada su profunda consternación y condena por la muerte de ciudadanos palestinos en Cisjordania, así como por la persecución y violencia sistémica ejercida sobre los activistas israelíes que defienden los derechos y dignidad de los palestinos", explica Exteriores en un comunicado.

Imagen de ataques de colonos israelíes en las inmediaciones de Hebrón (Cisjordania) a 25 de febrero de 2026 / Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

El gobierno español señala que "las impunes acciones perpetradas por colonos violentos" atentan contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacan sus propiedades y bienes y destruyen sus medios de vida, como los campos de olivos o las infraestructuras de empresas, forzando en última instancia el desplazamiento forzoso de los palestinos de sus tierras y hogares.

España reitera su especial preocupación por los inaceptables ataques a lugares de culto, en última instancia el ataque contra la mezquita de Duma perpetrado por colonos.

Todas las agresiones

"España seguirá condenando todas las agresiones contra la libertad de culto y que inciten discursos de odio por motivos religiosos", añade Exteriores.

La violencia en Cisjordania se une a las operaciones militares que en Gaza siguen cobrándose la vida de civiles, resultando en más de 650 muertos desde el alto el fuego, incluida la muerte de una niña de 5 años el pasado jueves 12 en Beit Lahia.

Contra el derecho internacional

El Gobierno de España rechaza asimismo todas las últimas decisiones adoptadas por distintas autoridades israelíes para ampliar su política de expansión de asentamientos y control sobre el territorio palestino de Cisjordania, y que constituye una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu / Europa Press/Contacto/GPO

"España urge al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia", indica Exteriores, que advierte de que esas acciones violentas ponen en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando la implementación de la solución de los dos Estados.