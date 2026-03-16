Robles exige a Israel a través de la ONU que "respete la vida" de los cascos azules en el Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho gestiones este fin de semana con el secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, y con el jefe militar de la misión UNIFIL de cascos azules en el Líbano, el general italiano Diodato Abagnara, para pedirles que transmitan a Israel la exigencia del Gobierno de España de que se garantice la seguridad de los cascos azules españoles y del resto de cascos azules desplegados en la zona.

Este sábado le dijo a Lacroix que "deben exigir a Israel que se guarde y se respete la vida de las personas, que tiene que terminar esa situación de invasión en el Líbano". Lo ha contado la titular de Defensa este lunes, cuando en la zona se prevé inminente una ofensiva terrestre israelí. El jefe italiano de UNIFIL trató de llegar a Marjayún para visitar a los cascos azules del sector Este de la frontera, pero el fuego entre Israel y Hezbolá era tan intenso que no pudo llegar.

"España está firmemente comprometida con la paz en el Líbano, pero no podemos aceptar que, vulnerando también las normas del derecho internacional, esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el Líbano". De ahí las conversaciones para "trasladar nuestra exigencia a Israel de que cesen los ataques y que gaaranticen la protección de esta misión de paz".

Cerca de 10.000 militares de 40 países, entre ellos 670 españoles, están en medio del intercambio diario de cohetes, acciones aéreas y fuego de artillería entre Israel y la milicia proiraní de Hezbolá. A diario son entre 60 y 70 acciones, según le ha transmitido a la ministra Antonio Bernal, el general que manda el contingente de la BRILIB, la actual rotación de cascos azules españoles de la operación Libre Hidalgo, en una videoconferencia desde la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, en el sector Este de la frontera entre Israel y el Líbano.

Un momento de la videoconferencia con los cascos azules desplegados en el Líbano, este lunes en la base de El Goloso / El Periódico

Robles y el general jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat, escuchaban el relato en la base de la Brigada Guadarrama XII, en El Goloso (Madrid), donde tiene su principal acuartelamiento la unidad que aporta las tropas para la actual rotación del contingente español en UNIFIL.

Bajo el cruce de cohetes y acciones aéreas en el que se encuentran ahora los soldados enviados por España al sector Este de la frontera entre el Líbano e Israel, “ahora la principal misión es la protección de la fuerza”, les ha dicho Enseñat al general Bernal y sus oficiales.

Puntos de peligro

Dada la múltiple participación de las Fuerzas Armadas en compromisos internacionales, en este mes de marzo, se da la circunstancia de que España tiene tropas en cuatro de los vértices más peligrosos de la situación creada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La fragata Cristóbal Colón, con 200 tripulantes de la Armada, forma parte del grupo de combate del portaviones Charles De Gaulle en el Mediterráneo Oriental, junto a Chipre, donde han llegado misiles balísticos iranís. "No es un escenario fácil, pero ellos tienen muy claro, como tambíen el gobierno francés, el holandés y el italiano, que es una misión de protección, de defensa y seguridad para territorio de la UE", ha explicado Robles.

En otro punto de llegada de esos cohetes, en Adana, a las afueras de la base aérea turca de Incirlik, hay una batería española de misiles antimisil Patriot servida por 150 soldados del Mando de Artillería Antiaérea que ha cumplido ya 10 años de presencia protegiendo el entorno, que en esta guerra ya ha ayudado en la intercepción de tres misiles balísticos con los que Irán intentaba implicar en la guerra a Turquía y, por ende, a la OTAN.

Además, en el Líbano, las tropas españolas de la misión Libre Hidalgo controlan el sector Este de la línea fronteriza Blue Line marcada por Naciones Unidas, en las cercanías de de Siria y los Altos del Golán. La base de Marjayún, sede de la operación Libre Hidalgo, es la base principal de la misión de la ONU FINUL más alejada de rutas de evacuación marítima.

En Irak, tropas españolas de Operaciones Especiales ymiembros del CNI desplegados en misiones de apoyo a las fuerzas armadas iraquís han sido cambiados de sus emplazamientos en Erbil por motivos de seguridad, confirmó este domingo el Ministerio de Defensa. "Se trata de un movimiento provisional" ha aclarado la ministra. "La situación era complicada, había muerto un militar francés y habían resultado heridos otros militares. Se acordó una retirada que no ha sido fácil".

Robles ha aclarado que España "no se plantea ninguna misión en Ormuz", participaría en una misión internacional para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, como pide el presidente norteamericano Donald Trump. "Lo que nos planteamos es que la guerra termine, porque no tiene ningún sentido. Es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos, y España nunca va aceptar cuestiones que sean sucedáneas".

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