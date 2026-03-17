Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales. Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes. Según el comunicado, se trata de "una medida de precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.

Emiratos Árabes Unidos cierra su espacio aéreo debido a una nueva ola de ataques iraníes La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes. Según el comunicado, se trata de "una medida de precaución excepcional" para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU. La Autoridad General de Aviación Civil declaró que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de los riesgos operativos y de seguridad, y en plena coordinación con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes.

Trump insiste en que la guerra contra Irán acabará "pronto" pero no esta semana El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana. "No lo creo (que la guerra termine esta semana), pero será pronto. No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto. Trump aseguró, sin embargo, que desde el comienzo de la operación bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', iniciada el pasado 28 de febrero, EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní.

Más de 200 muertos y 400 heridos en el ataque contra un hospital de Kabul, según talibanes Al menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, con capacidad para 2.000 pacientes, aseguraron a EFE fuentes del Gobierno de facto talibán.

Alemania, Francia, Italia, R. Unido y Canadá piden una "desescalada inmediata" en Líbano Los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá hicieron un llamamiento conjunto este lunes para pedir una "desescalada inmediata" en el conflicto entre Israel y la organización islamista libanesa Hizbulá, después de que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. "Estamos muy preocupados por la escalada de violencia en el Líbano y llamamos a favor de un compromiso entre representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política. Apoyamos firmemente iniciativas de diálogo y pedimos una desescalada inmediata", señaló un comunicado conjunto de los líderes de esos cinco países.

Israel dice haber desmantelado el Cuartel General de la Armada iraní en Teherán El Ejército israelí afirmó este lunes que su fuerza aérea, en uno de sus ataques del pasado viernes, "atacó y desmanteló" el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní. Según el Ejército, dicho cuartel estaba ubicado "dentro de un gran complejo militar del régimen iraní", concretamente en los márgenes de Teherán, según una infografía publicada junto con la nota.

Pakistán niega haber atacado un hospital afgano y asegura que alcanzó bases insurgentes El Gobierno de Pakistán negó este martes haber atacado un hospital en Kabul, tras las denuncias del régimen talibán sobre víctimas civiles en la capital durante la noche, y aseguró que sus ataques fueron "altamente precisos y focalizados" contra objetivos insurgentes en el país vecino. "La afirmación anterior de este desacreditado y autodenominado portavoz del régimen talibán es otra notificación errónea de los hechos para engañar a la opinión pública. Los ataques de Pakistán son precisos y se llevan a cabo cuidadosamente para garantizar que no se inflijan daños colaterales", afirmó en un comunicado el Ministerio de Información y Radiodifusión paquistaní.

Un petrolero paquistaní pasa el estrecho de Ormuz con la señal AIS activa Un petrolero de bandera paquistaní y que cargaba crudo de Emiratos Árabes Unidos (EAU) pasó el estrecho de Ormuz emitiendo su señal mediante el sistema de geolocalización AIS, "lo que sugiere que ciertos cargueros podrían estar recibiendo un paso seguro negociado", según el portal de navegación Marine Traffic. Se trata del buque Aframax Karachi que ya está rumbo a la ciudad paquistaní homónima, después de salir del puerto de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y cruzar el estrecho de Ormuz a las 14:43 GMT.