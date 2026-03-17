Israel asegura haber matado a Alí Larijaní, jefe de Seguridad de Irán

Israel ha asegurado este martes por la mañana haber conseguido asesinar en un bombardeo a Alí Larijaní, líder del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Larijaní era, según los expertos, el hombre con más poder en el país persa tras la muerte el 28 de febrero del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Jameneí fue sucedido por su hijo, Mojtaba, un perfil con menos importancia política.

Israel ha asegurado, además, que en el mismo bombardeo, ocurrido durante la madrugada del martes, también ha conseguido asesinar al líder de las fuerzas paramilitares Basij, Gholamreza Soleimaní. Este grupo es el encargado de reprimir brutalmente cualquier intento de manifestación en la República Islámica.

"Larijaní y el comandande Basij han sido eliminados durate la noche, y se han sumado a la cabeza de nuestro programa de eliminación, Alí Jameneí, y todos los demás miembros del eje del mal. Están todos ahora en los pozos del infierno", ha declarado este martes el ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz. Irán no ha confirmado la noticia.

Larijaní, en el pasado, fue jefe negociador nuclear iraní, y era visto como una figura pragmática y de un enorme poder dentro de los círculos más influyentes dentro de Irán. Su nombre, de hecho, era un fijo en las listas de expertos y académicos que marcaban los perfiles dentro de Teherán con los que Estados Unidos podría negociar una salida diplomática al conflicto.

Su eliminación, de confirmarse, sería un duro golpe contra esta posibilidad, a pesar de que durante la guerra, arrancada hace dos semanas con el asesinato sorpresa de Jameneí padre y de parte de su familia, Larijaní se había mostrado duro e inflexible, publicando constantemente mensajes belicosos tanto contra el presidente estadounidense, Donald Trump, como contra el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu.

Larijaní —matemático de profesión— ha publicado tras el anuncio de Katz un mensaje escrito a mano en la red social X, en el que manda condolencias a los marines iraníes muertos en los últimos días. El mensaje, sin embargo, no contiene ninguna referencia temporal, y no puede entenderse como una confirmación de que el hombre sigue con vida.

Figuras restantes

El esfuerzo de guerra iraní, en la actualidad, es —o era— comandado tanto por Larijaní como por el presidente del parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, la otra figura con un gran poder dentro del sistema persa actual. Ghalibaf, del ala más ultraconservadora y radical dentro de la República Islámica, era uno de los hombres fuertes del fallecido Alí Jameneí.

"¡Patria o muerte! Cualquier agresión contra territorio de las islas iraníes eliminará toda forma de límite en nuestros ataques. Abandonaremos toda contención, y haremos que el golfo Pérsico fluya con la sangre de los invasores. Y la sangre de los soldados estadounidenses será responsabilidad personal de Trump", ha llegado a afirmar Ghalibaf en los últimos días.

El presidente iraní, Mesud Pezeshkian, es otra de las figuras que aún se mantiene con vida: el hombre consiguió sobrevivir un intento de asesinato por parte de Israel durante las primeras horas de bombardeos, el 28 de febrero. La gran duda, sin embargo, es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo del país persa.

Su estado de salud —EEUU ha llegado a asegurar que está "desfigurado" y que "nadie lo ha visto", en palabras del propio Trump— es una incógnita. Desde su elección, Irán no ha publicado ninguna imagen ni mensaje de voz suyo.

Suscríbete para seguir leyendo