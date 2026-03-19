El Golfo, en alerta máxima tras los ataques de Irán contra la industria petrolífera regional

Con sus ataques constantes y cada vez más duros contra los países del Golfo, Irán ha conseguido poner a la región —y por extensión a todo el mundo— en alerta máxima, sobre todo a causa de la enorme alza de los precios de crudo mundiales.

Este jueves, 12 países han emitido un comunicado conjunto llamando a Teherán a detener "inmediatamente" sus ataques, que Arabia Saudí ha llegado a catalogar como "terroristas".

"Irán debe evitar protagonizar cualquier medida que amenace o directamente obstruya la navegación por el estrecho de Ormuz, así como que ponga en peligro la seguridad marítima en la región", reza el comunicado, firmado por los ministros de Exteriores de Qatar, Azerbaiyán, Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Todos ellos se reunieron durante la noche del miércoles en Riad. Mientras tenía lugar la reunión llovieron drones iraníes sobre la capital saudí.

La tensión regional se ha disparado sobre todo después del ataque israelí contra instalaciones petrolíferas persas en el sur de Irán, conectadas al yacimiento de Pars Sur, la mayor bolsa de gas del mundo y que la República Islámica comparte con Qatar.

Pocas horas después del ataque israelí, Irán bombardeó a su vecino árabe. Los daños en Qatar son tan grandes que, según los expertos, el pequeño país árabe podría tardar varios meses en recuperar la producción y exportación de gas y crudo a niveles normales, en caso de que la guerra terminase ahora.

No hay visos, sin embargo, de que eso vaya a ocurrir: este jueves por la mañana, incluso después de la publicación del comunicado conjunto, Irán ha golpeado dos refinerías en Kuwait, además de otra refinería en Samref, en Arabia Saudí. "Estamos evaluando los daños", ha declarado el Ministerio de Defensa saudí. Samref se encuentra en el puerto de la ciudad de Yanbu, en el oeste del país árabe, en la costa del mar Rojo. Muy lejos del golfo Pérsico y un claro aviso de Irán de que busca dañar todas las instalaciones petrolíferas de la región.

Hay más: Emiratos ha anunciado este jueves el cierre de su planta gasística de Ras Laffan por los graves daños sufridos en un ataque este miércoles. Ras Laffan es el epicentro de la producción de gas en Emiratos Árabes Unidos. Este país, de hecho, ha asegurado haber derribado siete misiles y 15 drones tan solo durante la mañana de este jueves.

"Estamos en alerta máxima y preparados para tratar con cualquier amenaza. Responderemos ante cualquier ataque que busque dañar la seguridad de nuestro país", ha dicho el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado.

"EEUU ha perdido el control de su política exterior"

A pesar de los constantes ataques iraníes contra sus vecinos en el Golfo, ninguno de los países de la región ha atacado a la República Islámica hasta la fecha. Pero expertos y analistas cercanos a las monarquías del Golfo aseguran que los gobiernos del lugar están cerca de su límite, sobre todo al haberse visto obligados no solo a parar sus exportaciones de crudo, sino también a cerrar sus propias instalaciones petrolíferas y de gas.

El resentimiento contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, también ha aumentado: "EEUU ha perdido el control de su propia política exterior. Dos veces en los últimos nueve meses Estados Unidos e Irán estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Pero entonces, Washington e Israel lanzaron un ataque ilegal contra Teherán, que destruyó la posibilidad de una paz que se encontraba en el horizonte", ha declarado en una entrevista a la revista 'The Economist' el ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien de hecho medió tanto en primavera de 2025 como en febrero de 2026 entre Washington y Teherán. En las dos ocasiones, la mesa de negociaciones fue rota por ataques sorpresa o de EEUU o de su aliado Israel.

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Desde el inicio de la guerra, con el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en un bombardeo sorpresa el 28 de febrero, el precio del crudo mundial ha subido casi un 40%, y se espera que siga subiendo. Irán, de hecho, ha asegurado en las últimas horas que estudia mantener cerrado el estrecho de Ormuz —o establecer un peaje— aun si cesan los bombardeos de Israel y EEUU.

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