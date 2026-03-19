Sánchez demanda a los partidos estar a "la altura" y aprobar el decreto por la guerra de Irán

Casi 20 días después de que comenzara la guerra en Irán, el Gobierno apenas ha desvelado información alguna sobre cuáles serán las medidas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes para hacer frente a las consecuencias del conflicto bélico. No obstante, Pedro Sánchez ya ha pedido a todos los partidos estar a "la altura" y convalidar el real decreto cuando se eleve al pleno del Congreso la próxima semana. La única pista que ha dado el jefe del Ejecutivo es que irá en la línea de anteriores decretos aprobados para otras crisis y que ahondará en la apuesta por las energías renovables.

"Todos somos conscientes de la gravedad del momento. Yo apelo a eso, a la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y el Gobierno estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española. Y lo que nos exige es protección y una mirada larga y coherente con lo que estamos haciendo en política energética. Hoy no tendríamos 14 euros el megavatio hora si no hubiera habido una apuesta consistente por las energías renovables", ha sentenciado el presidente del Gobierno en Bruselas antes de la celebración del Consejo Europeo.

Las medidas

Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez ha incidido en numerosas ocasiones en que las energías renovables permitieron a España tener un precio de 14 euros el megavatio hora el pasado sábado, mientras que en países como Italia, Alemania o Francia superó los 100 euros. Así, ha recalcado que en real decreto que aprobarán este viernes habrá "medidas estructurales que van a estar muy vinculadas con la transformación energética".

La otra línea de medidas, ha explicado, irá enfocada a "dar respuesta a los efectos coyunturales" de la guerra, "ayudando a los sectores más afectados". No obstante, el jefe del Ejecutivo ha evitado dar más información sobre cuáles podrías ser esas medidas. Existen dudas sobre si se incluirán bonificaciones a los carburantes, si habrá una rebaja fiscal o si se incluirá la prórroga de los contratos del alquiler, como demanda Sumar.

Preguntado por si el Ejecutivo pretende presentar los Presupuestos, Sánchez ha dicho que van a poner "todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis" y que "posteriormente" se podrá hablar de los Presupuestos. "Ahora el Gobierno de España está en esto, en lo importante y lo urgente, que es proteger a los ciudadanos desde una posición de cumplimiento estricto de la legalidad internacional, frente a una guerra que no avalamos", ha sentenciado.

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El Líbano

En lo referente a la situación internacional, y tras reivindicar en varias ocasiones la necesidad de respetar el derecho internacional, Sánchez también ha anunciado que la "ambición" del Gobierno es continuar con la misión de las Naciones Unidas en el Líbano que, por el momento, está prorrogada hasta finales de este año. "El futuro del Líbano nos interpela, nos importa y queremos seguir y permanecer comprometidos", ha dicho, tras explicar que habrá que buscar encaje para esta misión en la ONU o en la Unión Europea.

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