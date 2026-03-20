Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Israel ataca infraestructura de Gobierno sirio ante la supuesta agresión previa contra los drusos El Ejército israelí atacó en las últimas horas infraestructura militar del Gobierno sirio al sur de dicho país ante una supuesta agresión previa de las fuerzas del Ejecutivo liderado por Ahmed al Sharaa contra población drusa en la zona de Al Sueida. "Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un centro de mando y armamento en campamentos militares del régimen sirio en el sur de Siria. Esto se produjo en respuesta a los sucesos de ayer (jueves), en los que civiles drusos fueron atacados en la zona de Al Sueida", afirmó este viernes el Ejército en un comunicado.

Teherán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este viernes la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naeini, a causa de los bombardeos desatados contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. (Seguir leyendo)

Israel usa gases lacrimógenos para evitar el rezo final de Ramadán en Jerusalén Autoridades israelíes utilizaron la fuerza y emplearon gases lacrimógenos este viernes para evitar que musulmanes palestinos pudieran realizar sus oraciones de Aíd al-Fitr, que marcan el fin del ayuno y la conclusión del mes islámico de Ramadán, cerca de la Mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Centenares de fieles se vieron obligados a orar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja, en calles aledañas que dan a parar a lugares como la Puerta de Herodes, entre otras, pues la policía mantiene un bloqueo total sobre los accesos del considerado como tercer lugar más sagrado para los musulmanes desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero.

El precio del petróleo se modera hasta los 108 dólares El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un leve 0,3% a las 8.19 horas y cotizaba por encima de los 108 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,1%, hasta los 94,48 dólares por barril, mientras que el precio del gas en el mercado holandés TFF, de referencia en Europa, cae un 1,6%, hasta los 60,85 euros por megavatio/hora.

Los países del golfo Pérsico continúan haciendo frente a bombardeos iraníes Un día después de que doce países árabes o de mayoría musulmana reiteraran su condena contra los ataques iraníes en Oriente Próximo, grupo en el que se encuentran los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) a excepción de Omán, los ataques contra estos no han cesado y las defensas aéreas de varios de ellos han permanecido activas durante la noche y la madrugada de este viernes, trabajando para interceptar proyectiles iraníes. Ha sido este el caso, en especial, de Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Defensa ha ido comunicando en redes sociales y de manera intermitente las interceptaciones de hasta 27 drones intercaladas en las últimas ocho horas.

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería La Corporación Petrolera de Kuwait informó este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.

La AIE recomienda más teletrabajo y menos viajes de avión Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40 % los vuelos de negocios, y dar gratuidad al transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Medio. Estas medidas "de emergencia", que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, aseveró en su informe publicado este viernes la AIE.

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques la madrugada del viernes contra infraestructura del régimen en "el corazón de Teherán", la capital del país. En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron haber "empezado una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán". Alrededor de la medianoche, Jerusalén fue el objetivo de al menos cuatro andanadas de ataques lanzados desde Irán en poco más de una hora.

Emiratos desmantela "una red terrorista" financiada y operada por Hizbulá e Irán El Aparato de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves que desmanteló "una red terrorista" financiada y operada por el grupo chií libanés Hizbulá e Irán, que atentaba contra la seguridad nacional. Según el comunicado oficial, la red operaba en el país bajo una fachada comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional, en coordinación con entidades externas vinculadas a Hizbulá e Irán. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco miembros del grupo, cuyo plan era blanquear dinero, financiar el terrorismo y atentar contra la seguridad nacional.