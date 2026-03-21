Una manifestación en Madrid reivindica el “no a la guerra” y exige el fin de la “escalada de destrucción” en Irán

Cientos de personas han reivindicado el "no a la guerra" en Madrid este sábado ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán y han exigido el fin "de la escalada de destrucción y de muerte" en las zonas afectadas.

El portavoz de la Asamblea Internacionalista ha "exigido que se ponga freno a la escalada militarista" y ha reclamado "el embargo de armas al Estado de Israel", al que ha calificado como "uno de los actores principales en esta nueva escalada armamentística", como ha expresado en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la protesta.

"Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tiene ningún sentido y que únicamente refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar la guerra", ha afirmado el portavoz de la organización durante la protesta.

Asimismo, ha insistido en que "el 'No a la guerra' es una consigna que luce muy bien en los pins a la hora de ir a una alfombra roja y a la hora de acudir a un festival, pero hay que dotarla de contenido" y ha exigido al Gobierno "que se concreten acciones y medidas que se pueden tomar ya, como es por ejemplo el embargo de armas al Estado de Israel".

Los manifestantes, ataviados con banderas palestinas y carteles con mensajes como "No a la guerra, no a la OTAN", "España no se U.S.A" o "no al rearme", entre otros, han partido desde Atocha poco después de las 18:00 horas y han marchado hasta la Puerta del Sol, donde se ha desconvocado la protesta.

Durante el recorrido, los participantes han condenado mediante cánticos las actuaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Uno de los manifestantes ha afirmado en declaraciones a Europa Press que el la política española debería "condenar totalmente a Trump como se condenaron a los nazis" y ha advertido de que "estamos ante un imperialista que hace lo que le da la gana".

"Si tuviéramos un poco más conciencia de clase, si supiéramos lo que nos estamos jugando, yo creo que la gente pensaría que lo que se está haciendo, lo que están haciendo Trump y los imperialistas americanos, no está bien", ha añadido por su parte otra de las manifestantes.

Podemos pide "tope real" a alimentos, energía y combustilbles

A la manifestación han acudido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos, Irene Montero, quien ha advertido de que la formación morada solo apoyará en el Congreso un decreto de medidas contra la guerra que incluya "un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN". "Si no, si hacen las medidas que está proponiendo el PP, entendemos que están buscando los votos del PP", ha insistido.

Asimismo, Montero ha exigido al Ejecutivo que España "salga de la OTAN" y "saque a los militares estadounidenses de Rota y de Morón", al considerar que mientras España esté en esa alianza militar "está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu", como ha dicho en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la protesta.

"Nos movilizamos porque sabemos que no podemos fiarnos del Gobierno y confiar en que vaya a pasar de las palabras a los hechos. Por ello, tenemos que construir un movimiento fuerte, abierto y plural, capaz de desarrollar un camino que no tenga miedo a enfrentarse con los poderes económicos y los intereses imperialistas, que apueste por la solidaridad y la cooperación activa entre las clases trabajadoras de todo el mundo", han expresado además los convocantes en el manifiesto de la protesta.