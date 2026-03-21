EEUU e Israel atacan la central nuclear iraní de Natanz, mientras Washington manda tropas a Oriente Próximo

La aviación de Estados Unidos e Israel han atacado este sábado por la mañana la planta nuclear de Natanz, a pocos kilómetros de Teherán, en una nueva escalada en el conflicto que azota no solo Irán desde el pasado 28 de febrero, sino a todo Oriente Próximo, con bombardeos constantes también contra los países del Golfo y el Líbano.

"El ataque vulnera el derecho internacional y el respeto al Tratado de No Proliferación Nuclear, además de poner en grave peligro la seguridad nuclear en nuestro país", ha declarado este sábado por la mañana en un comunicado la Agencia Atómica Iraní.

Natanz, junto con las centrales de Fordow e Isfahan, se sitúa en el epicentro del programa nuclear iraní, y fue ya parcialmente destruida en la guerra de 12 días de junio de 2025, cuando Israel centró la mayoría de sus bombardeos contra estas tres instalaciones nucleares, usadas hasta junio para el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica. Irán, sin embargo, nunca dio ese último paso.

A diferencia de junio del año pasado, la mayoría de bombardeos y ataques actuales de EEUU e Israel se han centrado contra posiciones policiales, militares y del liderazgo iraní, que a pesar de los múltiples asesinatos en sus más altas esferas se mantiene resistente y con la capacidad aún de bombardear hacia el exterior, sobre todo contra Israel y las monarquías petrolíferas de la península Arábiga.

Este sábado, de hecho, Irán ha ido un paso más allá: por primera vez en esta guerra ha utilizado dos misiles balísticos de largo alcance —capaces de golpear objetivos a hasta 4.000 kilómetros de distancia—, que han sido lanzados contra la base estadounidense Diego Garcia, en el océano Índico. La base, que no ha sido alcanzada, es compartida con el Reino Unido.

"Aumentaremos la intensidad"

"Esta semana aumentaremos la intensidad. Estamos determinados a continuar con nuestra ofensiva en contra del régimen iraní, en decapitar sus comandantes y destruir sus capacidades. No pararemos hasta que cualquier amenaza contra Israel o EEUU en la región sea eliminada", ha dicho este sábado el ministro de Defensa israelí, el ultraradical Yisrael Katz.

Todos los países de la región —aparte de Israel, por supuesto— coinciden en que la guerra iniciada por los israelíes y estadounidenses hace 20 días ha desestabilizado enormemente Oriente Próximo, además de la economía mundial, sobre todo a causa del cierre parcial del estrecho de Ormuz.

Este sábado, de hecho, EEUU ha asegurado haber debilitado la capacidad de Irán de "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho, después de haber atacado durante esta semana un supuesto arsenal subterráneo en la costa sur iraní cuyo objetivo era guardar misiles y drones destinados a atacar buques, cargueros y petroleros que intentasen cruzar el estrecho. Antes del inicio de la guerra, Ormuz suponía el 20% del total de tránsito de crudo y gas de todo el mundo.

"La región está hirviendo y es sabido que Israel ha masacrado a cientos de miles de personas. [...] Pagarán el precio de esto", declaró este viernes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Turquía es el único país de Oriente Próximo de la OTAN, y en las últimas tres semanas ha sido objetivo de tres misiles iraníes. Ninguno de ellos ha llegado a impactar.

"Todos los reportes hasta la fecha indicaban que Irán tan solo tenía misiles balísticos de medio alcance, capaces de llegar a 2.000 kilómetros. Pero si tiene de largo alcance, como hemos podido ver en el ataque contra la base de Diego Garcia, entonces eso significa que podrían golpear incluso hasta Londres. Eso cambia los cálculos de esta guerra, no solo para EEUU y su justificación para la guerra, pero también para el Reino Unido y la Unión Europea", ha declarado a la televisión qatarí Al Jazeera Muhanad Seloom, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Doha.

Botas sobre el terreno

Esta enorme escalada hace que llueva sobre mojado: los bombardeos israelíes contra el Líbano —que continúan ensañándose contra el sur del país como contra la capital, Beirut— han causado ya la muerte de al menos 1.000 personas, y más de 1.500 civiles han muerto también en Irán a causa de los ataques aéreos, según oenegés.

A ello, además, se suma la posible llegada de al menos 2.500 marines estadounidenses, que están siendo enviados a Oriente Próximo, según dijeron este viernes tres oficiales estadounidenses anónimos a la agencia de noticias Reuters.

Su misión no está clara, pero hay algunas pistas: según filtraciones a la prensa durante la última semana, EEUU estaría considerando una posible invasión de la isla de Kharg. El lugar es el epicentro de las exportaciones de crudo iraníes, y es el punto más importante de la economía del país persa.

Irán, durante la guerra, ha podido mantener sus exportaciones de petróleo sin problemas, gracias en parte a que las instalaciones petrolíferas de la isla no han sido atacadas en ningún momento. Perder Kharg, así, sería un enorme golpe a la República Islámica. Los expertos, sin embargo, aseguran que una invasión de la isla —y su mantenimiento—, es una tarea casi imposible, ante la proximidad de Kharg al resto de Irán y a la facilidad que tendría la República Islámica de tenerla como objetivo.

"No vamos a enviar tropas a ningún sitio. Pero si tomase esa decisión, tampoco os lo diría", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, este jueves ante la prensa en la Casa Blanca.

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