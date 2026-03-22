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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán responde al bombardeo de su central de Natanz atacando Dimona, clave en el programa nuclear israelí

El régimen iraní lanza una ofensiva contra el centro de Israel mientras el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y combate contra Hezbolá

El momento exacto del ataque israelí que dejó heridos a dos periodistas en el Líbano

El momento exacto del ataque israelí que dejó heridos a dos periodistas en el Líbano

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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