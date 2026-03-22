Javier Vendrell Camacho

Netanyahu pide a otros países unirse a la ofensiva contra Irán "por la seguridad mundial"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, solicitando un paso al frente y apoyo en la guerra que se está librando contra Irán. "Se trata de un llamamiento no solo por la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de Israel, sino por la seguridad del mundo entero, y es hora de que actúen", ha apuntado el primer ministro.