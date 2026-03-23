Trump aplaza 5 días los ataques a centrales eléctricas de Irán tras "conversaciones productivas" con el régimen, que Teherán niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes haber ordenado un parón de sus ataques contra la infraestructura energética iraní durante un plazo de cinco días. Su mensaje, publicado en la red Truth Social, no se refiere sin embargo a la totalidad de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, iniciados el pasado 28 de febrero con el asesinato en un ataque aéreo del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"Estoy encantado de anunciar que los EEUU e Irán han tenido, durante los dos últimos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre la resolución total y final de nuestras hostilidades en Oriente Próximo. Basándome en el tono de estas conversaciones constructivas, detalladas y profundas, que continuarán durante la semana, he instruido al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las plantas energéticas iraníes y su infraestructura durante un período de cinco días, según el éxito que tengan las actuales discusiones", ha declarado Trump.

Irán, sin embargo, niega la existencia de negociaciones con EEUU. "No ha habido ni comunicaciones directas ni indirectas. Trump se ha retirado ante nuestras amenazas", ha declarado la televisión pública iraní, IRIB. Israel, de hecho, ha continuado sus ataques contra Teherán este lunes por la tarde, incluso minutos después del mensaje de Trump.

A pesar de la negativa de Irán, los contactos entre el país persa y Washington sí parecen haberse producido. Este domingo, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció a la prensa haber mantenido conversaciones en las últimas horas tanto con su homólogo iraní, Abbás Araghchi, como con los negociadores de EEUU, Jared Kushner y Steven Witkoff, además de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión, Kaja Kallas.

Este lunes, citando fuentes anónimas estadounidenses, el portal 'Axios' ha asegurado que Turquía, Pakistán y Egipto han estado intercambiando mensajes entre los dos gobiernos en los últimos días.

Declaraciones de Trump

Justo antes de embarcar en un avión para ir desde Mar-a-Lago a Menfis, Trump ha ratificado las conversaciones en declaraciones ante la prensa, contradiciendo también la negativa iraní. Ha asegurado que fue Irán quien buscó la conversación, que Witkoff y Kushner estuvieron hablando hasta entrada la noche del domingo y que este lunes volvería a haber contactos, de momento "por teléfono".

"Quieren llegar a un acuerdo. Nosotros también. Veremos cómo va, si no seguiremos bombardeando", ha declarado Trump, que ha asegurado que la conversación no es con Mojtaba Jameneí, añadiendo: "No sabemos si está vivo, no quiero que sea asesinado".

Aunque no ha querido especificar quién es su interlocutor en Teherán ("No quiero que lo maten", ha justificado), 'Axios' ha publicado citando una fuente israelí que se trata del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, el hombre con más poder dentro de Irán en la actualidad. "No hemos negociado de ninguna manera con EEUU. Usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y de petróleo para escapar del agujero en el que Washington e Israel se han metido", ha dicho Ghalibaf este lunes.

Trump, en sus declaraciones, ha asegurado que el acuerdo que se está negociando tiene "15 puntos“ y que uno central ("el punto uno, dos y tres" en sus palabras) es que "Irán no tendrá armas nucleares", algo en lo que ha afirmado que los iraníes están de acuerdo.

Ha dicho también que si se alcanza ese pacto el estrecho de Ormuz se "reabrirá muy pronto", con un modelo de "protección conjunta", y al ser preguntado específicamente sobre ese plan ha eludido entrar en detalles pero ha afirmado que quizá lo controle él mismo "con el ayatolá, sea quien sea el ayatolá". Además, ha dicho que con un pacto se abriría la puerta a que EEUU entre a tomar control del uranio enriquecido que mantiene en su posesión Irán.

"No queremos ver bombas nucleares. Decimos no al enriquecimiento, y queremos el uranio que ya han enriquecido. Si esto sucede, será un gran comienzo para la reconstrucción de Irán. Y será genial para Israel y todos los países de Oriente Medio. Acabamos de hablar con Israel y esto será la paz para ellos y para Oriente Medio", ha declarado también Trump.

El líder estadounidense ha augurado que "habrá una forma muy seria de cambio de régimen". "Siendo francos, todo el mundo del régimen ha sido asesinado. Están empezando, automáticamente hay un cambio de régimen", ha valorado. "Pero estamos negociando con cierta gente que veo muy razonable, muy sólida. La gente dentro sabe quiénes son. Son muy respetados y quizá uno de ellos será exactamente lo que buscamos. Miren Venezuela, lo bien que está funcionando", ha añadido. "Nos está yendo muy bien en Venezuela con el petróleo y la relación con la 'presidenta electa'. Quizá encontremos alguien así en Irán".

Trump, en cualquier caso, también se ha cubierto las espaldas y aunque ha insistido en que se está "a punto de concretar un acuerdo" ha matizado: "No puedo garantizar nada".

Escalada retórica

Esta intensidad de conversaciones diplomáticas ha llegado en un momento de enorme escalada retórica en la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel. La Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, ha asegurado que "responderá de la misma manera" si Washington y Tel Aviv atacan sus infraestructuras energéticas.

Trump dio el pasado sábado a Irán un plazo de 48 horas para que el país persa abriese completamente el paso de cargueros y petroleros por el estrecho de Ormuz. Si no lo hacían, dijo Trump, EEUU "destrozaría" las plantas eléctricas iraníes. Este lunes, sin embargo, parece haber dado marcha atrás.

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha dicho este lunes la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia de noticias Tasnim.

El paso por Ormuz

El ultimátum de Trump vencía este lunes por la noche e Irán, de hecho, había asegurado en los últimos días que no solo no prevé permitir el paso de barcos por Ormuz, sino que, en caso de ataque contra sus islas o costa sur, "minará todas las comunicaciones y vías marítimas del golfo Pérsico".

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"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", ha continuado la guardia iraní en su comunicado este lunes por la mañana.

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