Arabia Saudí, Turquía, Egipto y Pakistán impulsan el frente diplomático para hallar una salida a la guerra de Irán

Los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí y Egipto han llegado este domingo a Islamabad, Pakistán, para dos días de reuniones a cuatro bandas con el objetivo de hallar una salida diplomática y negociada a la guerra entre Irán, EEUU e Israel, empezada hace un mes con el ataque sorpresa israelí que mató al hasta hace poco líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Las negociaciones en Pakistán, empezadas este domingo, continuarán hasta el lunes, con la tensión regional cada vez más alta ante la inminente llegada de nuevos batallones de soldados de EEUU a Oriente Próximo.

La prensa estadounidense, citando filtraciones de la Casa Blanca y del Pentágono, asegura que Washington baraja varias opciones para una invasión terrestre contra Irán, en concreto en sus islas en el golfo Pérsico y territorios iraníes al norte del estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por la República Islámica desde el inicio de la guerra. Este viernes, de hecho, llegaron los primeros dos contingentes de soldados estadounidenses a la región, a bordo de un barco de asalto amfibio, según ha asegurado el Ejército de EEUU.

"El enemigo manda un mensaje público de negociación, mientras planea un ataque terrestre. Nuestros hombres están esperando la llegada de los soldados estadounidenses para prenderles fuego", ha declarado este domingo el presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf, el actual hombre fuerte —tras la sucesión de asesinatos de altos cargos persas— dentro de Teherán.

Ghalibaf es quien supuestamente está liderando las negociaciones con Washington por parte de Irán. Estas charlas —de momento tan solo indirectas y con todavía muchísimos interrogantes— han contado siempre con la mediación de Turquía, Pakistán y Egipto.

"Estoy encantado de anunciar que Irán ha permitido el paso por Ormuz de 20 barcos con la bandera pakistaní. Este es un gesto constructivo por parte de Irán, y es un claro mensaje para la paz y la estabilidad regionales. La diplomacia, el diálogo y las medidas para generar confianza son la única forma de avanzar", dijo este sábado por la noche el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, en un mensaje en la red social X en el que citó al vicepresidente estadounidense, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, al jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y al ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

Una guerra de tres... ¿o más?

Además de los tres países mediadores, a la reunión de este domingo y lunes en Islamabad también asiste una Arabia Saudí que, ante los ataques constantes iraníes en contra los países del Golfo, está cada vez más cerca de sumarse a la guerra en contra de Teherán, que según el ministerio de Salud iraní ha causado la muerte de más de 2.000 civiles persas, en los bombardeos constantes de EEUU e Israel.

Según ha publicado esta semana la agencia de noticias Bloomberg, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha estado en contacto diario con las autoridades de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, otro país que supuestamente se plantea atacar a Irán, para evitar que estos países respondan a los bombardeos del país persa.

Una guerra regional de este tipo pondría aún más en jaque al comercio de crudo y gas mundiales y, por ende, a la economía global. "Todo el mundo está pagando el precio de esta guerra. Estamos yendo hacia una situación muy peligrosa, y ya lo avisamos desde el primer día: esta guerra es una guerra empezada por un [primer ministro israelí, Benyamín] Netanyahu, que busca su supervivencia política. Y ahora estamos en camino hacia una guerra mucho más grande. Estamos tajantemente en contra de este conflicto, que está esparciéndose hacia todos los países de la región", declaró Fidan este sábado, antes de partir hacia Islamabad.

Ataques contra plantas de aluminio

En el frente bélico, los hutíes de Yemen han asegurado haber lanzado un segundo ataque contra Israel este domingo. "Nuestras Fuerzas Armadas han lanzado una segunda operación militar con un bombardeo de misiles de crucero y drones contra varios objetivos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada (Israel)", ha declarado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en un mensaje en redes. La milicia chií aliada de Teherán, integrante del autodenominado 'Eje de la Resistencia', se sumó este sábado a la guerra y ha anunciado que seguirá con sus ataques en los próximos días "hasta que el enemigo criminal cese sus agresiones".

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Por su parte, Irán atacó la pasada noche dos fábricas de aluminio en Bahréin y Emiratos. A su juicio, estas instalaciones desempeñan "un papel fundamental" para el Ejército estadounidense.

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