Trump contempla "tomar el petróleo" de Irán y dice que 20 petroleros pasarán por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería “tomar el control del petróleo” del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio. Además, el mandatario estadounidense aseguró que Teherán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EEUU.

En una entrevista concedida al diario Financial Times, Trump sostuvo que Washington cuenta con “muchas opciones” militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica, aunque reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno. Las declaraciones se producen cuando el conflicto en la región entra en su segundo mes y coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense y de los ataques sobre objetivos iraníes.

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que su control tendría un fuerte impacto tanto en la economía iraní como en el mercado energético global. Trump comparó esta posible estrategia con la actuación de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de año, donde, según dijo, Washington logró influir decisivamente en el sector petrolero tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EEUU en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses. Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas". Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.