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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní
Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reúnen por segundo día en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Albares no ve un final al conflicto en Oriente Próximo ni "objetivos claros"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido que no se ve un fin temporal ni "objetivos claros" en el conflicto que se vive en Oriente Próximo y ha asegurado que la acumulación de fuerzas militares en la región "no presagia nada bueno". Albares ha condenado además "de manera rotunda" los ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, en los que han muerto tres soldados indonesios, y ha subrayado que el derecho internacional y las fuerzas de paz tienen que "ser respetadas". "Son inviolables y exigimos una investigación, que se aclaren las circunstancias y se depuren todas las responsabilidades", ha enfatizado en declaraciones a Radio Euskadi.
La ONU estima que la guerra en Irán podría costar a los países árabes hasta un 6% de su PIB
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó este martes que la guerra en Oriente Proximo podría costar a las economías de los países árabes entre un 3,7% y 6% de su producto interior bruto (PIB) conjunto, lo que representa una pérdida de hasta 194.000 millones de dólares.
La Comisión parlamentaria de Irán aprueba el proyecto de ley con el que pretende cobrar un peaje por pasar por Ormuz
La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y prohíbe el transito de buques de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia Fars. El texto no detalla a cuánto ascenderían los peajes en el estrecho, pero la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, afirmó que se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el Canal de Suez.
Dubái dice que no hay heridos ni derrames tras ataque a petrolero de Kuwait en su puerto
Las autoridades de Dubái dijeron este martes que no hay heridos ni derrames después de que un petrolero kuwaití recibiera la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de dicha ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Citadas por la oficina de prensa de Dubái, las autoridades confirmaron que sus equipos gestionaron con éxito el incidente, sin que se produjeran derrames de petróleo ni heridos, después de que se alertara de que los daños en el petrolero podrían provocar un vertido de crudo.
Irán ejecuta a otros dos hombres condenados por lazos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo
Las autoridades de Irán han informado este martes de que otros dos hombres han sido ejecutados tras ser condenados por supuestos vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), a la que Teherán considera un grupo terrorista. Ambos, identificados como Babak Alipour y Pouya Gobadi, han sido ahorcados tras ser declarados culpables por el Tribunal Supremo de Irán de "disparar cuatro lanzagranadas --arma de fuego portátil empleada para disparar granadas u otros proyectiles-- contra el edificio de una de las instituciones públicas" del país asiático, según ha precisado la agencia de noticias iraní Fars.
Un ataque iraní impacta un petrolero de Kuwait en el puerto de Dubái
Un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait. La compañía aseguró que el ataque provocó un incendio y varios daños en el petrolero que podrían resultar en un derrame de crudo, según un comunicado recogido por la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA). El impacto, que no dejó heridos ni vícimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico en represalia al ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
Irán informó durante la noche de apagones en Teherán tras explosiones en el este y oeste de la capital
Irán dijo este martes que explosiones en el este y el oeste de Teherán provocaron varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas. Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EEUU e Israel del ataque, funcionarios del ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad. Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.
Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han denunciado este lunes la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría han atribuido a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva que ya ha dejado en Irán más de 2.000 víctimas mortales. "Ocho personas han fallecido en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm", ha afirmado el vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA. El dirigente de la provincia en la que se encuentra el distrito de Qeshm, que acoge ambas islas, ha indicado también que, "afortunadamente", el ataque al buque alcanzado en la isla de Lark "no ha causado víctimas mortales debido a la ausencia de tripulación" en el momento del impacto.
Irán señala a Arabia Saudí que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses" de su territorio
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado a Arabia Saudí como "nación hermana" en un mensaje a última hora de este lunes en el que ha señalado a Riad que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", alegando que ni "respetan" a ninguno de los dos países "ni pueden brindar seguridad alguna".
"Hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", reza la publicación en redes sociales en cuestión en la que el jefe de la diplomacia de Teherán asegura que Washington "no respeta a los árabes ni a los iraníes", y que tampoco "puede brindar seguridad alguna" en la región.
La guerra de Irán tendrá un impacto "secuencial" en el suministro de petróleo
El bloqueo del Estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- debido a la guerra en Oriento Medio desatará un impacto "secuencial" en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.
Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un "choque de flujo" a un "problema de agotamiento de existencias".
Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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