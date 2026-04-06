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Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

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Lucía Feijoo Viera

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Más información

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