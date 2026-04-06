Lucía Feijoo Viera

Trump: "Podríamos acabar con Irán entero en un día, quizá ese día sea mañana"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Más información