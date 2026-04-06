Lucía Feijoo Viera

Trump asegura que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas porque "quieren ser libres"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los iraníes se "enfadan" si no caen bombas sobre la República Islámica porque su máxima aspiración es "ser libres" y advirtió que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.