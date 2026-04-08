Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz y anuncia un alto el fuego bilateral

El embajador de Irán en Pakistán dice que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada"

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía". La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra". El ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz expira el martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT). Si la República Islámica no cumple, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con borrar "toda una civilización" esta noche.