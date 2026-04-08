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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz y anuncia un alto el fuego bilateral
Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
A escasas horas del cumplimiento dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado a Irán dos semanas para reabrir Ormuz. Ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril.
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Israel respetará el alto el fuego
Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento durante dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz. La publicación señaló que "una fuente israelí" que no identificó dijo que Tel Aviv "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.
Irán dice que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante dos semanas
El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo este miércoles que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Irán asegura que el plan propuesto a EEUU estipula el control iraní de Ormuz
El Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.
Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.
Trump dice que un acuerdo de paz definitivo con Irán está en una "etapa muy avanzada"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", luego de acordar un alto al fuego bilateral de dos semanas pocas horas antes de vencer el plazo que había fijado exigiendo a Teherán la apertura del estrecho de Ormuz.
Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz gracias a la mediación de Pakistán
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.
El embajador de Irán en Pakistán dice que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada"
El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz. En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía". La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra". El ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz expira el martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT). Si la República Islámica no cumple, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con borrar "toda una civilización" esta noche.
Idoya Noain
Trump medita una propuesta de Pakistán para alargar dos semanas su ultimátum: "Estamos en intensas negociaciones"
Irán, todo Oriente Medio y el mundo contenían la respiración este martes, conforme el reloj avanzaba hacia el plazo marcado por Donald Trump como ultimátum a Teherán para presentar un pacto “aceptable” para él o verse sometido a una devastadora y potencialmente ilegal campaña de ataques a puentes y plantas eléctricas. Cuando quedaban cerca de cuatro horas para que expirara esa frenética y angustiosa cuenta atrás, con el punto final establecido a las 20.00 horas en Washington (las 02.00 de la madrugada del miércoles en la España peninsular) un ligerísimo y volátil rayo de esperanza de una posible solución, siquiera temporal, ha empezado a vislumbrarse.
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Fuentes aseguran que habrá un acuerdo entre EEUU e Irán antes del ultimátum de Trump
EEUU e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN. De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz. En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20:00 hora local de Washington (00:00 GMT).
Rubio dialoga con el canciller de Reino Unido sobre el cierre de Ormuz a horas del fin del plazo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con la canciller de Reino Unido, Ivette Cooper, sobre los ataques de Washington e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el presidente, Donald Trump, dio a Teherán para que reabra el paso. De acuerdo con el Departamento de Estado, los diplomáticos abordaron el "bloqueo de facto" del estrecho por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, durante una conversación telefónica. Tommy Pigott, portavoz del Departamento, agregó que durante la comunicación se resaltó "la necesidad de esfuerzos internacionales para garantizar la libre circulación del transporte marítimo y el acceso de los suministros energéticos a los mercados mundiales".
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